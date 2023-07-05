Ünlü oyuncudan kahreden haber! Kansere yakalandı: Peruksuz halini paylaştı...

Oyuncu isim Ayçin Tuyun'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi dizilerde adından bahsettiren Ayçin Tuyun, meme kanserine yakalanmasıyla tedaviye başladı. Saçlarını kazıtan ünlü isimin peruksuz halleri beğeni topladı.





OYUNCUNUN KANSERLE MÜCADELESİ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tuyun, ''kansere inat gülümse'' notuyla peruksuz hallerini paylaştı. Kanserle mücadelesinde hep kazandığını duyuran ünlü isim her şeye rağmen dimdik ayakta olduğunu duyurdu.