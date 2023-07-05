  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Ünlü oyuncudan kahreden haber! Kansere yakalandı: Peruksuz halini paylaştı...

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Kansere yakalandı: Peruksuz halini paylaştı...

Yayınlanma:
Ünlü oyuncudan kahreden haber! Kansere yakalandı: Peruksuz halini paylaştı...
Başarılı oyuncu olan Ayçin Tuyun'dan kötü haber geldi. Uzun zamandır kanser ile mücadele eden Tuyun sosyal medya üzerinden peruksuz halleriyle paylaşım yaptı. ''Kansere inat gülümse'' notunu düşen Tuyun'un o halleri.

Oyuncu isim Ayçin Tuyun'dan sevenlerini kahreden haber geldi. Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi dizilerde adından bahsettiren Ayçin Tuyun, meme kanserine yakalanmasıyla tedaviye başladı. Saçlarını kazıtan ünlü isimin peruksuz halleri beğeni topladı.

Ayçin Tuyun

OYUNCUNUN KANSERLE MÜCADELESİ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tuyun, ''kansere inat gülümse'' notuyla peruksuz hallerini paylaştı. Kanserle mücadelesinde hep kazandığını duyuran ünlü isim her şeye rağmen dimdik ayakta olduğunu duyurdu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Cinsiyet değiştiren fenomenle yakalanmıştı! Kısmetse Olur Oğulcan'dan bomba açıklama
Cinsiyet değiştiren fenomenle yakalanmıştı! Kısmetse Olur Oğulcan'dan bomba açıklama
Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi..
Aslı Enver'in en mutlu günü! Kızı 'Elay' dünyaya geldi..
Şarkıcı Gülşen meğer ünlü olmadan önce o klipte oynamış! Görenler gözlerine inanamadı
Şarkıcı Gülşen meğer ünlü olmadan önce o klipte oynamış! Görenler gözlerine inanamadı
Deniz Yıldızı'nın Banu'su yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın diziden kiminle evlenmiş: Artık 2 çocuk annesi...
Deniz Yıldızı'nın Banu'su yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın diziden kiminle evlenmiş: Artık 2 çocuk annesi...
Sergen Yalçın'ın adı o güzelle anılıyor! Kendisinden tam 27 yaş küçük: Bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Sergen Yalçın'ın adı o güzelle anılıyor! Kendisinden tam 27 yaş küçük: Bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Kerem Bürsin'den takdir toplayan hareket! Yüzlerce öğrenci için bakın ne yaptı
Kerem Bürsin'den takdir toplayan hareket! Yüzlerce öğrenci için bakın ne yaptı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle sevgili oldu! Aralarında tam 11 yaş fark var!
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle sevgili oldu! Aralarında tam 11 yaş fark var!