Ünlü oyuncudan kötü haber! Motosiklet kazası geçirdi: Son anı kameralara yansıdı

Kurtlar Vadisi dizisinin Pusat karakterinin kaza haberini gören sevenleri yıkıldı! Peki Görkem Sevindik'in durumu nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVİLEN OYUNCUNUN ÜZÜCÜ KAZA HABERİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2012 senesinde Pusat karakterine hayat veren Görkem Sevindik Bebek ilçesinde motor kazası yaptı. Dizide Süleyman Çakır'ın oğluna hayat veren Sevindik dizi sonrası büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Kurtlar Vadisi dizisiyle kariyerine başlayan Görkem Sevindik Ateş Kuşları dizisi kadrosunda yer alıyor. Görkem Sevindik dizide Barbaros karakterine hayat veriyor. 2020 senesinde basketbol oyuncusu Kübra Siyahdemir ile dünya evine giren Görkem Sevindik'in Marsel isimli bir oğlu var.





İstanbul Bebek'te motoruyla seyir halinde olan Görkem Sevindik ani şekilde karşısındaki kadının araç kapısını açmasıyla hızını alamayıp araca çarptı. Metrelerce sürüklenen 36 yaşındaki başarılı oyuncu yerde sürüklendi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale edilen Görkem Sevindik bir arkadaşına ulaştı ve ilk müdahale sonrası elinde kırık ve çatlak olduğu ortaya çıktı. Eli alçıya alınan Görkem Sevindik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görkem Sevindik kaza sonrası sevenlerini bilgilendirmek için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 'Allah korudu, eğer hızlı olsaydım daha farklı olabilirdi. Ciddi bir şey yok. Elimde kırık var, alçıya alındı. Günlerdir ailemle tatil planlıyorduk, yarın tatile gidecektik. Oğlum Marsel ile ilk kez denize girme hayali kuruyordum, en çok buna üzüldüm.'