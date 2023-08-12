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Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

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Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
Ekrandan uzun bir süre uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci ve Özgü Namal'ın bölüm başına alacakları ücretler, oldukça dikkat çekici bir boyutta. Elde edilen bilgilere göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun her bölüm için 1 milyon 300 bin lira, Özge Özpirinçci'nin 700 bin lira ve Özgü Namal'ın ise 750 bin lira kazanacağı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Uzun bir aradan sonra tekrar ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri oldukça dikkat çekici boyutlarda. İddialara göre; Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 1 milyon 300 bin TL, Özge Özpirinçci 700 bin lira ve Özgü Namal ise 750 bin lira kazanacak.

HANGİ DİZİLERDE OYNAYACAKLAR

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Bu üç başarılı oyuncu, uzun bir aranın ardından ekrana geri dönme kararı alarak izleyicileri heyecanlandırmıştı. Kenan İmirzalıoğlu, Yavuz Turgul'un yönetmenliğini üstlendiği iddialı bir dizi projesinde yer alarak, bölüm başına 1 milyon 300 bin TL ücret alacak.

Özge Özpirinçci ise O3 Medya ile anlaşarak "Sandık Kokusu" adlı yeni dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümde 700 bin lira kazanacak olan Özpirinçci, uzun bir bekleyişin ardından ekrana dönme heyecanını yaşıyor.

Özgü Namal ise 9 yıl aradan sonra "Kızıl Goncalar" dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Bölüm başına 750 bin lira ücretle bu projeye katılacak olan Namal, yeniden dönmenin mutluluğunu yaşarken izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

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