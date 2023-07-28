Ünlü Rockcıdan aylardır haber yok! Yakınları endişeli... Evine kilit vurup kayboldu

'Dağları Deldim', 'Sen Anla' ve 'Şık' gibi şarkılarla çığır açan Özlem Tekin, 2018 yılında İstanbul'dan ayrılarak Milas'a yerleşme kararı aldı ve çiftlikte yaşamaya başladı.





Özlem Tekin, o dönemde organik bir yaşam istediği için çiftlikte yaşamaya başladığını ve çiftliğe gelmeden önce sosyal hayattan, aynı zamanda da işten uzaklaştığını söyledi. Ünlü, sosyal medyayı nadiren kullanıyor ve düşük bir profil tutmayı tercih ediyor.





Habertürk'ten Volkan Özdemir'in yazdığı bir haberde, Özlem Tekin, çiftliğinin kapılarını kilitledi. Komşuları, Özlem Tekin'i aylardır çiftliklerinde görmediklerini, nerede olduğunu bilmediklerini ve endişelendiklerini söylediler.

Şu sıralar sosyal medyada gündem olan açıklama Tekin'in hayranlarını kızdırdı. Tekin'in izole hayatını destekleyen hayranlar, "Belki yalnız kalmak istiyordur" yorumunu yaptı.





TELEFON BİLE KULLANMIYORDU

Özlem Tekin, bir süre önce açıklama yapmış ve açıklamasında cep telefonu dahil olmak üzere hiçbir teknolojik cihaz kullanmadığını söylemişti. Tek zevkinin atıyla köy kahvesine giderek okey oynamak olduğunu belirten Tekin, Beş köpeğim, bir atım ve bir eşeğim bulunuyor. Çiftliğimde mutluyum. Kendim bile temizliyorum. Bütün gün şalvar terliklerle dolaşıyorum. Keşke, çiftlik hayatını daha önce seçseydim." demişti.