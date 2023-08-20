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Ünlü şarkıcı anne sütü içiyor! Nedenini öğrenenler şaşkına döndü

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Ünlü şarkıcı anne sütü içiyor! Nedenini öğrenenler şaşkına döndü
Şarkıcı Selen Görgüzel daha dinç olmak için yeni doğum yapan arkadaşının sütünü içmeye başladı. Elinde sütlü görüntülenen şarkıcı, "Arkadaşımdan sağdım. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti" dedi.

Ünlü sanatçı Selen Görgüzel, enerjisini artırmak amacıyla yeni doğum yapmış bir arkadaşının anne sütünü tüketmeye başladığını açıkladı. Süt içerken görüntülenen Görgüzel, yoğun iş temposundan kaynaklanan yorgunluğunu atamadığını belirterek doktor tavsiyesiyle böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Şarkıcı ve oyuncu olan Görgüzel, daha sağlıklı ve enerjik olmak isteğiyle anne sütünü tercih ettiğini ve bebeği olan bir arkadaşından süt aldığını dile getirdi. Bu açıklamalarıyla dikkat çeken sanatçı, sağlık amacıyla bu adımı attığını vurguladı. İşte detaylar...

Selen Görgüzel

SELEN GÖRGÜZEL ENERJİ İÇİN ANNE SÜTÜ İÇİYOR

Selen Görgüzel, şu sıralar YouTube'da Beyaz Magazin programında yorumculuk yaparken, çekim sonrası Nişantaşı'nda ilgi çekici bir şekilde anne sütü taşıyan pet şişeyle görüntülendi. Şarkıcı, bebeğini emziren bir arkadaşından sağladığı doğal anne sütünü içerken, bu sütlerin hızlıca tüketilmesi gerektiğini ve enfeksiyonlara iyi geldiğini vurguladı. Yoğun iş temposuna rağmen vitamin takviyelerinin yorgunluğunu gideremediğini ve doktorunun bu yöntemi önerdiğini belirten Görgüzel, kanser hastalarına da fayda sağladığını söyledi. Bu yaklaşımın henüz yeni duyulmaya başladığını ve özellikle enfeksiyonlarla ilgili gerçek bir antibiyotik etkisi olduğunu dile getirerek herkesi şaşırttı.

Magazin
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