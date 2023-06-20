Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Yaşamını yitirdi: En yakın arkadaşı açıkladı

Ünlü şarkıcı Halil Taşkın'ın beklenmedik bir şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği haberi duyuldu. Taşkın'ın yakın arkadaşı Kader, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Canımı kaybettim, ağabeyim, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI





Kalp krizi sonucu yaşanan bu trajik olay, Halil Taşkın'ı tanıyan ve şarkılarıyla sevgi kazanan pek çok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı. Sanatçının popüler şarkıları arasında "Zor Kirve", "Elveda", "Aşığım Seviyorum", "Seni Sevmeyen Ölsün", "Yıllar Utansın", "Bir Yar Sevdim Sivaslı" ve "Saçıma Kar Yağdı" gibi başarılı çalışmaları bulunmaktadır.

Ölüm haberini duyuran Kader, "Hala inanamıyorum" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı. Yakın arkadaşıyla yaşadıkları anıları ve birlikte geçirdikleri zamanları anlatan Kader, Halil Taşkın'ın sanatsal ve kişisel özelliklerini takdirle anlattı. Sanat camiasının büyük bir kayıp yaşadığını belirten Kader, Halil Taşkın gibi bir sanatçının yerini doldurmanın zor olduğunu ifade etti.