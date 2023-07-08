  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti
Depresyon da olduğu bilinen ünlü isimden kötü haber geldi. Henüz 48 yaşında olan CoCo Lee, intihar etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı CoCo Lee uzun zamandır depresyonla mücadele etmesine rağmen yenik düştü. Hayranlarını yasa boğan haber geldi. 4 Temmuz'da intihar eden ve apar topar hastaneye kaldırılan Lee kurtulamadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü şarkıcının ölüm haberini kardeşi duyurdu. Lee'nin komada olduğunu ve dün hayatını kaybettiğini sevenleriyle paylaştı. Lee'nin ne kadar profesyonel yardım alsada içindeki şeytana yenik düştüğünü belirtti.

coco lee intihar

ŞÖHRETE 9 YAŞINDA ULAŞTI

Hong Kong'ta dünyaya gelen Lee, 9 yaşında ABD'ye taşınarak kariyerine ilk adımları attı. 1998 senesinde disney filmi Mulan'ın Reflection şarkısıyla adını duyuran ünlü şarkıcı Chanel markasının ilk Çinli yüzü olarak gözleri üzerine çekmişti. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Britney Spears, NBA yıldızı Wembanyama'ın koruması tarafından darp edildi!
Britney Spears, NBA yıldızı Wembanyama'ın koruması tarafından darp edildi!
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi bey bakım kim çıktı! Yıllarca yüzü herkesten gizlenmişti
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi bey bakım kim çıktı! Yıllarca yüzü herkesten gizlenmişti
Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...
Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...
Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...
Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...
Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı
Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı
Yıldız Tilbe'den sahnede olay hareket! Çıkarıp fırlattı, seyirciler gözlerine inanamadı
Yıldız Tilbe'den sahnede olay hareket! Çıkarıp fırlattı, seyirciler gözlerine inanamadı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen'den yürek yakan haber! Dua bekliyorum diyerek duyurdu!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen'den yürek yakan haber! Dua bekliyorum diyerek duyurdu!