Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti
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Depresyon da olduğu bilinen ünlü isimden kötü haber geldi. Henüz 48 yaşında olan CoCo Lee, intihar etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı CoCo Lee uzun zamandır depresyonla mücadele etmesine rağmen yenik düştü. Hayranlarını yasa boğan haber geldi. 4 Temmuz'da intihar eden ve apar topar hastaneye kaldırılan Lee kurtulamadı.
Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü şarkıcının ölüm haberini kardeşi duyurdu. Lee'nin komada olduğunu ve dün hayatını kaybettiğini sevenleriyle paylaştı. Lee'nin ne kadar profesyonel yardım alsada içindeki şeytana yenik düştüğünü belirtti.
ŞÖHRETE 9 YAŞINDA ULAŞTI
Hong Kong'ta dünyaya gelen Lee, 9 yaşında ABD'ye taşınarak kariyerine ilk adımları attı. 1998 senesinde disney filmi Mulan'ın Reflection şarkısıyla adını duyuran ünlü şarkıcı Chanel markasının ilk Çinli yüzü olarak gözleri üzerine çekmişti.
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