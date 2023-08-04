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Ünlü şarkıcının fırlattığı mikrofon 90 bin dolara satıldı

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Ünlü şarkıcının fırlattığı mikrofon 90 bin dolara satıldı
Ünlü rapçi Cardi B, sahne performansında hayranına fırlattığı mikrofon büyük ilgi gördü! Mikrofon, açık artırmada 90.000 dolara kadar alıcı buldu. Orijinal fiyatı ise sosyal medyada da büyük ses getirdi. Detaylar haberimizde...

Ünlü rapçi Cardi B, Las Vegas'ta geçtiğimiz günlerde sahne performansı sırasında ilginç bir olaya imza attı. Bir hayranın üzerine içki sıçratmasına sinirlenen Cardi B, aniden tepki göstererek elindeki mikrofonu seyirciye doğru fırlattı. Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve dikkatleri üzerine çekti.

AÇIK ARTIRMADA 90 BİN DOLARA YÜKSELDİ

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Olayın ardından mikrofon, yapım şirketi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu mikrofon yüksek bir fiyata alıcı buldu. Açık artırmada, mikrofonun fiyatı 90.000 dolara kadar yükseldi. Orijinal fiyatının sadece 1.000 dolar olduğu düşünüldüğünde, bu büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Cardi B'nin sahne performansları genellikle dikkat çekici ve enerjik olurken, bu sefer yaşanan olay onun çıkışlarının unutulmaz anlarından biri olarak tarihe geçti. Ünlü rapçinin hayranları, bu tarz olayların da onun sahne şovlarına renk kattığını düşünüyor.

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