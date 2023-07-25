Ünlü şarkıcının yeni mesleği pes dedirtti! Milyonlarca dolar kazanıyordu

Güzel şarkıcıyı konserlerinde görmeye alışan hayranlarına büyük şok Lana Del Rey bir restoranda çalışıyorken görüntülendi. Detaylar haberimizde…







LANA DEL REY GARSON OLDU

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, Alabama'daki bir waffle dükkanında servis personeli olarak çalıştı.

"Summertime Sadness" ve "Born to Die" gibi dünya listelerinde zirveye oturan hitleriyle tanınan Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, ABD'nin Alabama kentinde bir waffle dükkanında çalışırken görüntülendi.

Güzel şarkıcı dükkan çalışanlarının giydiği standart üniforma ile görüntülendi.Giydiği üniforma da her çalışanda olması gerek isim kartı vardı. tıpkı çalışanlar gibi giyinen Ray, restorana gelen müşteriler ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Garsonluk yapan şarkıcının fotoğraf ve videoları daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

'HAYATINI İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAMASINI SEVİYORUM'

Instagram'daki bir Lana Del Rey hayran hesabı, 20 Temmuz Perşembe günü Alabama'daki bir waffle dükkanında servis elemanı olarak müşterilere hizmet vermesi hakkında "Lana Del Rey, Waffle House restoranını ziyaret etti ve hayranlarına üniformalı hizmet verdi" dedi.

Şarkıcının üniformalı çalıştığı an, mağazada bir dinleyicisi tarafından görüntülendi. Ray ayrıca mesai saatlerinde diğer personelle aynı yerde mola verirken görüntülendi. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra şarkıcının birçok hayranı da bu konu ile alakalı paylaşım yaptı.

Bir hayran, "İşte burada; ayın elemanı" derken başka bir hayran, "Hayatını istediği gibi yaşamasını seviyorum" diye yazdı. Lana Del Rey`in başka bir hayranı ise "İşte bu yüzden sonsuza kadar benim kraliçem olacak ve tüm zamanların en iyi şarkılarından bazılarını yazıyor" yorumunda bulundu