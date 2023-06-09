Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun 22,5 yıl hapsi istendi!

Beşiktaş'ta devraldıkları bir restoranın istinat duvarının çökmesinden dolayı bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın hemen ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişiye 'kasten taksirle ölüme ve yaralanmaya' 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. Somer Sivrioğlu ilk duruşmaya katılmazken, davacının avukatı kusurunun ciddi olduğunu söyleyerek Sivrioğlu ile diğer sanıkların tutuklu olarak yargılanmaları talebinde bulundu.

Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de ünlü şef Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralınan restoranın istinat duvarı çöktü. O sırada eski Ürdünlü diplomat Ahmed Muhammed Salem Lubbad ile birlikte oradan geçmekte olan Baha Eddin Ali Hafız Shanableh duvarın altında mahsur kaldı. Ağır yaralanan yabancı uyruklulardan biri olan eski diplomatlardan Ahmet Muhammed Salem Lubbad yaşamını yitirdi.

İstanbul Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede zanlılar Somer Sivrioğlu ile birlikte diğer 6 kişinin duvar bahçesinin çökmesi sonucu ölüm veya Halk yaralanması öngörülmesine rağmen duvar bahçesinin bakım ve onarımını izinsiz yaptıkları ve tamir veya yükseltme yapmadan kullanmaya ve sağlamaya devam ettikleri belirtilmektedir.





22 YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, zanlıların duvarın onarım ve onarımını hukuk, bilim ve bilim hükümlerine göre yapması halinde duvarın yıkılmayacağı belirtilirken, sanıkların fiillerinden kaynaklandığını iddia edildi. Baha Eddin Ali Hafez Shanableh yaralandı ve Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın da ölmesine neden olay olay sonrasında mahemede sanık olarak yargılanan Somer Sivrioğlu ve diğer 6 sanık hakkında "Kasten öldürmeye ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar sanıklardan Mehmet Levent, Sevinç ve Gülay Kula ile birlikte Sakine Öçal'ın avukatları da katıldı. Sanık avukatı Somer Sivrioğlu, müvekkilini bir sonraki duruşmaya hazırlayacağını söyledi.

SAVUNMALAR YAPILDI

Hakim, olay yerinde tespit yapıldığını ve bilirkişi raporlarının beklendiğini bildirdi.

Sanık Mehmet Levent Kula, iddianamede binanın sahiplerinden biri olduğunu belirterek, “Tek katlı lokanta gibi işletilen bir yerdi. 2020 yılında babam vefat edince mirasını bana bıraktı. 1979'dan beri büyük büyükbabamın kira sözleşmesi burada imzalandı. O zamandan beri aynı kiracıya sahip. Bu binanın istinat duvarı eski mi yoksa yıkılmış mı bilmiyorum. Duvarın yapım ve onarımıyla ilgili tarihleri bilmiyorum. “Ölümcül bir vaka olduğu için çok üzgünüm ve çok üzgünüm." şeklinde savunmasını yaparak beraatine karar verilmesini istedi.

Mehmet Levent Kula isimlli sanığın avukatı Levent Kulan, istinat duvarının kiracıya ait olduğunu belirterek, "İddianamede yer alan kasten ihmal suçlamasını kabul etmiyoruz. Bu çok ciddi bir suçlama. Duvarın düşüp düşmeyeceği tahmin edilemez. Ayrıca burası arazisi ve surları ile uzun yıllar aynı kiracı kiralamıştır. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi. Sanık Gülay Kula'da savunmasında, “Eşimden ve çocuklarımdan miras kaldı. Söz konusu duvara dikkat etmemiştim. Üzgünüm, olmasaydı iyi olurdu. Bir diğer sanık Sevinç Kula da duvardan haberi olmadığını ve kiracıların onarım istemediklerini söyledi.

Sevinç Kulan'ın avukatı, istinat duvarının yıllar içinde birçok değişikliğe uğradığını belirterek, "Duvar Beşiktaş belediyesinin sorumluluğunda. Bir sakini yetkililere bildirdi, biz bilmiyorduk. Ayrıca belediye 2 ay önce kaldırımı yenileyerek kaldırım ile duvar arasında boşluk bıraktı." diye konuştu.

Sanık Sakine Öçal, “Yalova'da yaşıyorum. Babam orayı 50 yıl önce kiraladı, biz sadece kirayı alıyoruz. Biz masumuz. beraatini talep ediyorum. Kiracıya dışarı çıkmasını söyledik ama çıkmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ AVUKATINDAN TUTUKLU YARGILANMA TALEBİ

Davacının avukatı Nisa Serin, "Duvarın yıkılmasında binanın ve kiracıların sorumlu olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle kiracıların doğrudan olaya karıştığını düşünüyoruz. Oluşan yıkımın sorumluluğunu üstlenmeye devam edin, gerekenin yapılmasını talep ediyoruz." Aralarında Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu sanık kiracılardan tutuklu, tüm sanıklardan şikayetçiyiz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Somer Sivrioğlu'nun yanı sıra diğer sanıklarının avukatlarının müvekkillerini hazırlamaları ve eksik kalan soruların giderilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.