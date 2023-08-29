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Ünlüler, ünlülerin sesiyle dolandırıldı: Filmlere konu olacak dolandırıcılık

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Ünlüler, ünlülerin sesiyle dolandırıldı: Filmlere konu olacak dolandırıcılık
Dolandırıcılık haberleri gün geçtikçe artış gösterirken bu defa ünlülerin sesleriyle ünlüler dolandırılıyor. Taklit çetesi, ünlülerin sesini kullanarak 15 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akıllara durgunluk verecek bir dolandırıcılık olayı gündeme damgasını vurdu. Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini taklit eden çete üyelerinin, Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para isteği ortaya çıktı. Bununla beraber Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, acil paraya ihtiyacım var" ifadeleri kullanılarak dolandırdıkları belli oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışmaları tarafından sesler taklit edilerek oteller üzerinden dolandırmalar yaşanırken çete olduğu ortaya çıktı. Bu yöntemle beraber 47 kişiye 15 milyon TL dolandırıldığı belirtilerek çete üyeleri göz altına alındı.

Dolandırma

Kendileri vali olarak tanıtan çete üyelerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otellerin sabit numaraları aranarak resepsiyon görevlilerine kendilerini otel sahibi olarak tanıtmalar dolandırıcılık hikayesini zirveye çıkardı.

Turizm bakanı ya da vali olarak tanıtan şahıslar cep telefonlarının şarjını bittiğini savunarak arkadaşlarının telefonundan aradıklarını öne sürüyor.

21 KİŞİYE SORUŞTURMA KARARI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayda adı geçen toplam 21 şüphelinin ismini ortaya çıkartarak işlemlere başladı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

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