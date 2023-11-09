Ünlüler yılbaşında para yağmuruna tutulacak! Bakın kim 1 gecede 6 milyon TL kazanacak!

Yılbaşı heyecanı şimdiden başladı! Ünlülerin sahne fiyatları belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Ünlüler yılbaşında para yağmuruna tutulacak! Bakın kim 1 gecede 6 milyon TL kazanacak!
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Bu sene yılbaşında mekanlar milyonlarca lirayı gözden çıkaracak! Ünlüler ücretlerini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜLERİN SAHNE ÜCRETLERİ

Yılbaşında plan yapacak kişiler araştırmalarına devam ederken ünlü isimlerin mekanlardan talep ettiği ücretler de açıklanmaya başladı. Yapılan son haberlere göre Ajda Pekkan 6 milyon TL, Kenan Doğulu 5 milyon TL, Ebru Gündeş 4 buçuk milyon TL, Sııla 4 milyon TL ödeme istiyor. Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri şu şekilde;

ünlülerin sahne ücretleri belli oldu

-Ajda Pekkan 6 milyon TL

-Kenan Doğulu 5 nilyon TL

-Ebru Gündeş 4 buçuk milyon TL

-Sıla 4 milyon TL

-Edis 4 milyon TL

-Hadise 4 milyon TL

-Sertap Erener 4 milyon TL

-Gülşen 3 buçuk milyon TL

-Murat Boz 3 buçuk milyon TL

-Yıldız Tilbe 3 buçuk milyon TL

-Melike Şahin 3 buçuk milyon TL

-Zeynep Bastık 2 buçuk milyon TL

-Serdar Ortaç 2 buçuk milyon TL

-Teoman 2.2 milyon TL 

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