Ünlülerin estetiksiz halini görünce aklınız gidecek! Meğer hepsi estetik güzeliymiş!

Günümüzde estetik manipülasyon ön plandadır. Televizyonda güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlülerin çoğunun estetik sahibi olduğu söylenebilir. Ancak bazı isimler var ki eski halleri gerçekten göz kanatan cinsten. İşte, hayran olduğumuz ünlülerin eski ve şimdiki halleri..

HANDE ERÇEL





İlk kez Güneşin Kızları dizisinde ekrana gelen Hande Erçel, fazladan yanaklarla ilgili bir 'bazlama' meselinden sonra bıçak altına yattı.

İREM DERİCİ





Elbette her halükarda güzel ama İrem Derici, yaprıdığı estetik ile oldukça mutlu. Son yıllarda asimetrik yüzüyle dikkat çeken Derici burnunu kasten kırdığını itiraf etti.

NESRİN CAVADZADE





Hiç bir zaman estetik yaptırdığını kabul etmeyen Nesrin Cavadzade, şekeri ve glüteni kestiğini" söylediği ve bu nedenle bu halde olduğunu ifade ettiği için alay konusu oldu.

DEMET ÖZDEMİR





Güzelliğiyle İtalya'da adından söz ettiren güzel oyuncu yanaklarındaki dolgunluktan şikayetçiydi. Demet Özdemir, tıpkı Hande Erçel gibi Hollywood yanaklarından yaptırmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN





2018'de Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri ve fiziğiyle göz dolduruyor.

SEDA SAYAN





Estetik anlayışı da sıra dışı olmayan Seda Sayan'ın yüzüne "Fransız askısı" adı verilen bir teknik uygulandı. Canlı yayınlarda doktorlara önerilerde bulunmaktan geri kalmıyor.

PINAR ALTUĞ





Birkaç yıl önce katıldığı bir güzellik yarışmasında Miss Turkey seçildiğinde güzelliğini çoktan kanıtlamıştı. Yine de estetik ameliyat olmaya karar verdi.

EBRU ŞALLI





Zamanımızın en iyi modellerinden biri olan 44 yaşındaki manken Ebru Şallı'nın burun, dudak ve çene konturlarında da yıllar içinde önemli değişiklikler görüldü.



FATİH ÜREK





En yakın arkadaşı Seda Sayan gibi Fatih Ürek'te estetik ameliyatı ile adından sürekli söz ettiren isimlerden biri.

KERİMCAN DURMAZ





Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya fenomeni haline gelen naif hali ile şu anki hali arasında adeta apayrı bir dünya var. Estetiğin gücü hakkında ne söylenir ki..

MELİS SEZEN





'Sadakatsiz' yıldızı Melis Sezen de estetik cerrahi ünlüler kervanına katıldı. Yüzünde kapsamlı olmasa da küçük bir ameliyat geçirdi. Tabii ki çene düzeltmesi de ihmal edilmedi.

SONGÜL KARLI





Televizyonun en popüler isimlerinden birisi olan Songül Karlı da bir dönem estetik ameliyat oldu. Onunla kariyerinin ilk günleri arasında büyük bir fark var.

HADİSE





Türkiye'nin Beyonce, Hadise ve aşağı yukarı yüz hatlarından geçirdiği ameliyatların yanı sıra, kilo kaybı yıllar içinde büyük fark yarattı.

AFRA SARAÇOĞLU





Yalı Çapkını adlı dizide başrol oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, yüzünü değiştirilen isimler arasına adını yazdırdı.

MİNE TUGAY





Zalim İstanbul dizisinin yıldızı 42 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle efsane oldu ama eski halinden çok çok uzak.

FAHRYE EVCEN





Artık iki çocuk annesi Fahriye Evcen, geçirdiği dönüşümle dikkatleri üzerine çekti.