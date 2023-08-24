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  3. Uraz Kaygılaroğlu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kaygılaroğlu evde spor yaparken yayınladı herkes çıplak sandı

Uraz Kaygılaroğlu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kaygılaroğlu evde spor yaparken yayınladı herkes çıplak sandı

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Uraz Kaygılaroğlu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kaygılaroğlu evde spor yaparken yayınladı herkes çıplak sandı
Genç kızların sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncunun kusursuz fiziğini görenlerin ağızları açık kaldı.

Kariyerinde Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizilerinde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, spor yaptığı o hallerini yayınladı. Rol aldığı projelerle ve paylaşımlarıyla dikkat çeken yakışıklı isim son olarak Erşan Kuneri'de rol aldı.

Sosyal medya hesabında aktif olan Kaygılaroğlu, para konusunda Cem Yılmaz ile anlaşamayarak Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda yer almayacağı bilgisi verildi. Dış görüntüsüne dikkat eden ve sporunu ihmal etmeyen Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından evde spor yaparken ki hallerini yayınladı. 

Uraz kaygılaroğlu evde spor yaptı

Evinde ters ışık ya da farklı açıdan ötürü fotoğraf yayınlamasıyla takipçileri yakışıklı ismi tamamen çıplak zannetti. Kaygılaroğlu'nun paylaşımlarına "Aklım çıktı çıplak sandım" yorumları yapıldı. 

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