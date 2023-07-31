Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın diline düştü! Kenan Doğulu konserinde öyle bir şey yaptı ki...

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya kullanımıyla büyük ilgi görüyor. Aktif bir şekilde paylaşımlar yapan Kaygılaroğlu, esprili ve eğlenceli karelerle takipçilerini güldürdü.



Ayrıca konserleri de kaçırmayan oyuncu, en sevdiği şarkıcıları en önde takip ediyor. Konser anlarını peş peşe sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarıyla paylaşıyor ve onların kalplerini fethetti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ





Geçtiğimiz günlerde Melike Şahin'in konserine katılan Uraz Kaygılaroğlu, ''Tutuşmuş beraber'' adlı şarkıya eşlik ederken kendini müziğin ritmine kaptırmıştı. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve birçok esprili yorum aldı.

Ardından ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun konserine giden oyuncu, yine şarkılara eşlik etti ve bu anları da hikaye kısmından paylaştı. Hayranları, onun bu doğal ve coşkulu hallerine hayranlıkla karşılık verdi.