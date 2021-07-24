İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncularından bir tanesi olan Fatma Girik, geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan ötürü derhal hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu Fatma Girik’in sağlık durumunun nasıl olduğuna dair hem yakınları hem de sevenleri tarafından oldukça büyük bir endişe hakim. Fatma Girik’in sağlık durumu bilgisini ise kardeşi Günay Girik yapmış olduğu açıklamasında dile getirdi. Sevenlerini oldukça korkutan Fatma Girik’in sağlık durumu ise şu anda nasıl? Usta oyuncu iyileşecek mi?

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:15
Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?
Takip Et:

Türkiye de en çok sevilen kadın aktristlerden bir tanesi olan Fatma Girik şu ana kadar sinema sektöründe ve dizi dünyasında sayısız bir çok yapımda yer aldı ve ayrıca birçok ödüllü projede de bulundu. Yeşilçam filmlerinin hem unutulmaz hem de efsane usta oyuncularından bir tanesi olan Fatma Girik, uzun bir zamandır ise ekranlarda yer almıyordu. Bazı sağlık sorunları yaşadığından dolayı oyuncunun Bodrum ’da ikamet ettiği biliniyordu ve ne yazık ki usta oyuncu Girik evinde fenalaşınca derhal hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu Fatma Girik rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı!


79 yaşında olan güzel oyuncu Girik, rahatsızlığından dolayı evinde fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Fatma Girik ‘in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı haberini duyan yakınları ve sevenleri ise oldukça korktu ve sağlık durumunun nasıl olduğuna dair arayış içerisine girdiler. Güzel oyuncu Fatma Girik ‘in kardeşi Günay Girik ise usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili ilk ağızdan bir açıklama yaptı ve kardeşinin birdenbire tansiyonunun yükseldiğini belitti. Fatma Girik ‘in sağlık durumunun kontrol altına alınması önlemi ile hastaneye yatırılmış olduğunu söyledi. Ayrıca Günay Girik, usta oyuncunun sağlık durumunun ise şu anda iyi olduğunu belirtti ve herkes de rahat bir nefes almış oldu.

Usta oyuncu Fatma Girik yürekleri ağza getirdi!

Günay Girik kardeşi Fatma Girik ‘in sağlık durumunun nasıl olduğu ile ilgili bir açıklamada bulundu ve yapmış olduğu açıklamasında ise kardeşinin tansiyondan dolayı ufak bir rahatsızlık yaşadığını ve bu sebeple de hemen bir ambulans çağırarak özel bir hastaneye tedavi amaçlı kaldırıldığını belirtti. Fatma Girik ‘in şu anda tamamen kontrol amaçlı hastaneye yatırılmış olduğunu belirten Günay Girik, ayrıca ablasının sağlık durumunun da şu anda son derece iyi olduğunu aktardı. Ayrıca Fatma Girik ‘in annesi olan Münevver Girik ‘in de şu anda hastanede yatıyor olduğu bilgisine ulaşıldı. Usta oyuncunun hayranları ve sevenleri ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları göndererek Fatma Girik ‘i ne kadar sevdiklerini göstermiş oldular ve onu bu durumda yalnız bırakmamış oldular.

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık DurumuHastaneOyuncuYeşilçamFatma GirikNasılIyi Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesinde yumruklar havada uçuştu!
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Kaza geçiren ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın kaburgaları kırıldı
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Akdeniz şarkısının klibi erotik bulunan Bülent Serttaş, verdi veriştirdi..
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
Günlük burç yorumları 13 Temmuz 2021 Salı burç yorumları
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Bedelli askerlik yeni fiyatı ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.