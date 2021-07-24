Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Türkiye de en çok sevilen kadın aktristlerden bir tanesi olan Fatma Girik şu ana kadar sinema sektöründe ve dizi dünyasında sayısız bir çok yapımda yer aldı ve ayrıca birçok ödüllü projede de bulundu. Yeşilçam filmlerinin hem unutulmaz hem de efsane usta oyuncularından bir tanesi olan Fatma Girik, uzun bir zamandır ise ekranlarda yer almıyordu. Bazı sağlık sorunları yaşadığından dolayı oyuncunun Bodrum ’da ikamet ettiği biliniyordu ve ne yazık ki usta oyuncu Girik evinde fenalaşınca derhal hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu Fatma Girik rahatsızlandı ve hemen hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Fatma Girik yürekleri ağza getirdi!

79 yaşında olan güzel oyuncu Girik, rahatsızlığından dolayı evinde fenalaşınca hemen hastaneye kaldırıldı ve gözetim altına alındı. Fatma Girik ‘in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı haberini duyan yakınları ve sevenleri ise oldukça korktu venunolduğuna dair arayış içerisine girdiler. Güzel oyuncu Fatma Girik ‘in kardeşi Günay Girik ise usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili ilk ağızdan bir açıklama yaptı ve kardeşinin birdenbire tansiyonunun yükseldiğini belitti. Fatma Girik ‘in sağlık durumunun kontrol altına alınması önlemi ile hastaneye yatırılmış olduğunu söyledi. Ayrıca Günay Girik, usta oyuncunun sağlık durumunun ise şu anda iyi olduğunu belirtti ve herkes de rahat bir nefes almış oldu.

Günay Girik kardeşi Fatma Girik ‘in sağlık durumunun nasıl olduğu ile ilgili bir açıklamada bulundu ve yapmış olduğu açıklamasında ise kardeşinin tansiyondan dolayı ufak bir rahatsızlık yaşadığını ve bu sebeple de hemen bir ambulans çağırarak özel bir hastaneye tedavi amaçlı kaldırıldığını belirtti. Fatma Girik ‘in şu anda tamamen kontrol amaçlı hastaneye yatırılmış olduğunu belirten Günay Girik, ayrıca ablasının sağlık durumunun da şu anda son derece iyi olduğunu aktardı. Ayrıca Fatma Girik ‘in annesi olan Münevver Girik ‘in de şu anda hastanede yatıyor olduğu bilgisine ulaşıldı. Usta oyuncunun hayranları ve sevenleri ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları göndererek Fatma Girik ‘i ne kadar sevdiklerini göstermiş oldular ve onu bu durumda yalnız bırakmamış oldular.