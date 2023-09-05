Usta oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi

Türk sinemasının sevilen oyuncularından biri olan Mehmet Ulay, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da vefat eden usta oyuncu, Türk tiyatrosu ve sinemasına uzun yıllar hizmet vermişti.

Mehmet Ulay, 1947 yılında Antalya ilinin Alanya ilçesinde doğmuş ve İstanbul Kabataş Lisesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa olan tutkusuyla 1963 yılında Devlet Tiyatroları'nda sahneye çıkmaya başlamış ve 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Ayak Bacak Fabrikası" oyunuyla profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.





Ulay, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda sahne almış ve hem sahne hem de sinema dünyasında önemli projelerde yer almıştır. Ayrıca Almanya'nın Nürnberg kentinde Objektif Kültür Merkezi'nin onursal başkanı olarak görev yapmış ve film ve dizi çekimleri için Türkiye'ye sık sık gelmiştir.

Mehmet Ulay'ın televizyon kariyeri de oldukça zengindi. "Şimdi Onlar Düşünsün," "Baba Candır," "Muhteşem Yüzyıl," "Ezel," "Doktorlar," ve "Arka Sıradakiler" gibi pek çok popüler dizide rol almıştır. Ayrıca sinema dünyasında da "Çiçero," "Göçebe," "Eski Sevgili," "Mavi Gece," ve "Kanat" gibi filmlerde izleyici karşısına çıkmıştır.

Mehmet Ulay'ın vefatı, Türk sineması ve tiyatrosu için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun ailesi, sevenleri ve sanat camiası büyük bir üzüntü içinde. Kendisini rahmetle anıyor ve ailesine başsağlığı diliyoruz.