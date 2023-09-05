  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Usta oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Usta oyuncu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi
Mehmet Ulay'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Türk sinemasının sevilen oyuncularından biri olan Mehmet Ulay, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.  Almanya'da vefat eden usta oyuncu, Türk tiyatrosu ve sinemasına uzun yıllar hizmet vermişti.

Mehmet Ulay, 1947 yılında Antalya ilinin Alanya ilçesinde doğmuş ve İstanbul Kabataş Lisesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa olan tutkusuyla 1963 yılında Devlet Tiyatroları'nda sahneye çıkmaya başlamış ve 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Ayak Bacak Fabrikası" oyunuyla profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

mehmet ulay

Ulay, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda sahne almış ve hem sahne hem de sinema dünyasında önemli projelerde yer almıştır. Ayrıca Almanya'nın Nürnberg kentinde Objektif Kültür Merkezi'nin onursal başkanı olarak görev yapmış ve film ve dizi çekimleri için Türkiye'ye sık sık gelmiştir.

Mehmet Ulay'ın televizyon kariyeri de oldukça zengindi. "Şimdi Onlar Düşünsün," "Baba Candır," "Muhteşem Yüzyıl," "Ezel," "Doktorlar," ve "Arka Sıradakiler" gibi pek çok popüler dizide rol almıştır. Ayrıca sinema dünyasında da "Çiçero," "Göçebe," "Eski Sevgili," "Mavi Gece," ve "Kanat" gibi filmlerde izleyici karşısına çıkmıştır.

Mehmet Ulay'ın vefatı, Türk sineması ve tiyatrosu için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun ailesi, sevenleri ve sanat camiası büyük bir üzüntü içinde. Kendisini rahmetle anıyor ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i meğer bambaşka biriymiş! Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i meğer bambaşka biriymiş! Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu
Demet Özdemir'in shoplu ve doğal hali arasındaki fark gündem oldu
Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü
Kenan İmirzalıoğlu final sorusunu açtıran yarışmacıyı alnından öptü
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu! Sevgilileriyle gündemden düşmüyordu!
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu! Sevgilileriyle gündemden düşmüyordu!
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan bomba itiraf! 5 ayda 36 kiloyu meğer bu yüzden vermiş
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan bomba itiraf! 5 ayda 36 kiloyu meğer bu yüzden vermiş
Defne Samyeli o ülkenin gündemine oturdu! Bu özelliğiyle araştırma konusu olacak
Defne Samyeli o ülkenin gündemine oturdu! Bu özelliğiyle araştırma konusu olacak
Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Nazlı Pınar Kaya dünyaevine girdi
Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Nazlı Pınar Kaya dünyaevine girdi