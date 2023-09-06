Usta sanatçı Nazan Öncel'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı: İşte hastalığı...

Şarkıcı Nazan Öncel, ani bayılma ve tansiyon sorunlarıyla mücadele ederken fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Sevenleri Öncel'in sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başlarken sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı.

Nazan Öncel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sigaranın zararına değinirken durumu hakkında bilgilendirme yaptı.



