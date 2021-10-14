Uzak Şehrin Masal bitiyor mu? Uzak Şehrin Masalı ne zaman final yapacak?

Yeni sezonda Fox TV’de ekranlara gelen Uzak Şehrin Masalı beklenen ilgiyi toplayamadı. Dizinin düşük reytingler nedeniyle final yapacağı öne sürüldü. Haberi duyan Uzak Şehrin Masalı izleyicileri büyük hayal kırıklığı yaşadı. Peki Uzak Şehrin Masalı final mi yapacak? İşte detaylar…

Uzak Şehrin Masalı final mi yapacak?

Uzak Şehrin Masalı ne zaman final yapıyor?

Birsen Altuntaş’ın açıklamasına göre Uzak Şehrin Masalı ekranlara veda ediyor. Bu sezon final kararı alan ilk dizi Uzak Şehrin Masalı oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi sezonu açınca Uzak Şehrin Masalı’nın izlenme reyting oranları düştü. Yapım şirketi izlenme oranlarındaki düşüş nedeniyle ekranlara veda etme kararı aldı.

Uzak Şehrin Masalı istenilen reytingleri elde edemediği için 5. Bölümde finale gidecek. Uzak Şehrin Masalı 5.bölüm saat 23.00’de Fox TV ekranlarında izleyicilere veda edecek.

3.bölüm özeti

Eskitepe’de olaylar karışık hale gelmeye başlar. Umay, Kürşat’ın çantasından bulduğu gazete kUpürlerini görünce büyük bir şok yaşar. Bulduğu gazetede Kürşat’ın hamile olan eşini ve kanındaki bebeği öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Bu olaylardan habersiz olan Sonay ise Kürşat’a aşık olur. Yaşanan olayların arasında Kazım, Sonay’I tehdit etmeye başlar. Melik ortadan kaybolur, Affan Sonayt’ın ölen eşinin akrabaları ile ortaya çıkar. İşler bundan sonra daha da karışık bir hal alır.

