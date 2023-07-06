Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi bey bakım kim çıktı! Yıllarca yüzü herkesten gizlenmişti

Yıllar önce yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Var Mısın Yok Musun programında, Acun Ilıcalı'nın telefonla bağlantı kurduğu ve "Hamdi Bey" olarak tanınan gizemli kişinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı. Bu popüler yarışma programı, konsepti, konukları ve yarışmacılarıyla büyük ses getirdi.



HAMDİ BEY KİMDİR?





Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar boyunca merak konusu olmuştu ve sonunda gerçek ortaya çıktı. Hamdi Bey olarak tanınan kişinin aslında ismi Birol Doğan olduğu ortaya çıktı. Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır beraber çalıştığı bir isimdir ve Acun Firarda döneminde kamera arkasında "Feridun" olarak seslenilmiştir.

Var Mısın Yok Musun programı, döneminde büyük bir izlenme rekoru kırmış ve popülerliğini arttırmıştır. Programa dünya starları da konuk olmuş, Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi ünlüler Türkiye'ye ziyarette bulunmuştur.

Programın yarattığı popülarite, birçok yarışmacı için şöhret kapılarını aralamıştır. Şeyma Subaşı, Hakan Hatipoğlu, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Nursel Ergin gibi isimler, program sayesinde televizyon dünyasında kendilerine bir yer edinmişlerdir.

Birol Doğan'ın Hamdi Bey olarak tanındığı dönemde, programda Acun Ilıcalı'ya eşlik etmiş ve telefonla bağlantı kurarak para tekliflerini iletmekte rol almıştır. Bu gizemli sesin gerçek kimliği uzun süre gizli kalmıştır.

Acun Ilıcalı'nın yıllardır beraber çalıştığı ve kamera arkasında "Feridun" olarak hitap ettiği Birol Doğan, Var Mısın Yok Musun programıyla bağlantılı olarak tanınmaktadır. Birol Doğan'ın Hamdi Bey olarak bilinmesi, izleyiciler arasında merak uyandırmış ve nihayet gerçek kimliği açığa çıkmıştır. İşte yıllardır gizemini koruyan sesin sahibi olan Birol Doğan'ın eski ve yeni halleri, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.