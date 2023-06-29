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Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor!

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Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor!
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı dizide Caroline rolüyle bilinen oyuncu Wilma Elles, avukat eşi Mehmet Şah Çelik ile birlikte üçüncü çocuklarını kucağına almak için gün saymaya başladı.

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' isimli dizide Caroline karakterine hayat veren Wilma Elles, geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile dünya evne girmişti. İki çocuk annesi olan Elles, üçüncü bebeğini kucağına almak için gün saydığını söyledi.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor

Ünlü oyuncu Wilma Elles, eşi ve çocuklarıyla birlikte poz verdiği bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak Kurban Bayramı'nı kutladı ve hamile olduğunu duyurdu. Haftalardır bu güzel haberi paylaşmak için beklediğini belirten Elles, "Herkese iyi bayramlar! Ailenin önemi her zaman ön planda gelir, hele bayramlarda... Ailen güçlüyse her şeyin üstesinden gelirsin. Hayatın zorluklarını hafifletir, sevinçleri çoğaltırız. Bu mucizeye tanık olduğum için çok minnettarım... Çok mutluyuz..." ifadelerini kullanarak çocukları Melodi ve Milat ile birlikte eşiyle kendisinin çok mutlu olduklarını söyledi.

Wilma Elles, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor

7 AYLIK HAMİLE

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Wilma Elles, mğjde vermeyi beklediği sırada 7 aylık olduğunu vurguladı ve açıklamasında "Uzun zamandır bu mutluluğu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyordum." şeklinde not düştü.

Willa Elles, 2014-2019 yılları arasında Kerem Göğüş ile evli kalmış ve bu evlilikten de Milat ve Melodi adını verdiği ikiz çocukları olmuştu.

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