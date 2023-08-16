Yalı Çapkını dizisi kadrosuna Binnur Kaya'yı transfer etti!

Star TV'de yayınlanan Yalıçapkını dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi ve ikinci sezon çekimleri yakında başlayacak. Daha önce aynı yapım şirketinin Kırmızı Oda dizisinde psikiyatrist rolünü oynayan Binnur Kaya, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in oynadığı OGM Pictures dizisinin kadrosuna yeniden atandı.





Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Binnur Kaya, dizide Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa'nın kızı olan Nükhet'i canlandıracak.

Yeni değişiklikler dışında, dizi ekibi Cuma günü prova yapacak ve çekimlerin 19 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.