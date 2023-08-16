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Yalı Çapkını dizisi kadrosuna Binnur Kaya'yı transfer etti!

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Yalı Çapkını dizisi kadrosuna Binnur Kaya'yı transfer etti!
Star TV'de yayınlanan 'Yalıçapkını' yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Binnur Kaya'nın da kadrosuna dahil olduğu dizinin çekimlerine yakında başlanacak. Binnur Kaya, dizide Halis Ağa'nın kızı olan Nükhet'i canlandıracak.

Star TV'de yayınlanan Yalıçapkını dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi ve ikinci sezon çekimleri yakında başlayacak. Daha önce aynı yapım şirketinin Kırmızı Oda dizisinde psikiyatrist rolünü oynayan Binnur Kaya, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in oynadığı OGM Pictures dizisinin kadrosuna yeniden atandı.

Yalı Çapkını kadrosuna Binnur Kaya'yı transfer etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Binnur Kaya, dizide Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa'nın kızı olan Nükhet'i canlandıracak.

Yeni değişiklikler dışında, dizi ekibi Cuma günü prova yapacak ve çekimlerin 19 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

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