Yalı Çapkını oyuncuları fena yakalandı! Sarmaş dolaş dansları gizli aşkı ele verdi

Yalı Çapkını dizisi veda gecesinde o çift sahnede tutkulu danslarıyla büyük ilgi uyandırdı! Alev alev olan romantik pozlar büyük sürpriz yarattı!

Fenomen haline gelen Yalı Çapkını dizisi, sezon finaliyle Star TV ekranlarını salladı. Dizi, Eylül ayında tekrar ekranlara dönecek olmasına rağmen, veda gecesinde ortaya çıkan görüntüler, iki başrol oyuncusunun aşk iddialarıyla zor bir duruma düşmesine sebep oldu.

İlk yayınlandığı günden itibaren rekorlar kıran Yalı Çapkını, hala gündemdeki yerini koruyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, sezon finalinde seyirciyi kendine hayran bıraktı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, başarılı performanslarıyla tüm sezon boyunca göz doldurdu. Yalı Çapkını dizisi, Eylül ayında yeniden ekranlara dönecek olması sebebiyle set ekibiyle birlikte veda gecesinde buluştu.





İKİ İYİ ARKADAŞ

Dizide aşk dedikodularıyla magazin basınında sık sık adları geçen Emre Altuğ ve Gözde Kansu çifti, bu iddiaları uzun bir süre reddetmişti. Hatta Gözde Kansu, "Biz sadece çok iyi arkadaşız" diyerek açıklama yapmıştı. Ancak veda gecesinde sergiledikleri tavırlar, herkesi şaşırttı.

Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı seyircisiyle buluşuyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

EMRE ALTUĞ SAHNEDE PARLADI!

Yalı Çapkını dizisi ekibi, dün akşam sezon finali yemeğinde bir araya geldi. Ekip, keyifli bir organizasyon gerçekleştirirken, dizi oyuncusu Emre Altuğ aynı zamanda bir şarkıcı olarak sahnede boy gösterdi. Güçlü sesiyle veda gecesine renk kattı.





BELİNE SARILDI

Emre Altuğ, veda gecesinde sahneye çıkarak hem kendisi hem de diğer oyuncularla birlikte eğlendi. Ancak, "Sadece arkadaşız ve aramızda aşk yok" dediği Gözde Kansu ile sahnede sergiledikleri samimi pozlar, izleyenleri şaşırttı. Sarılıp sarmaşık pozları, kesin bir dille reddedilen aşk iddialarının ardından tekrar gündeme oturdu.

ÇOK İYİYİZ

Gece sonunda, Gözde Kansu ve magazin ekipleri arasında ayaküstü bir röportaj gerçekleşti ve aralarındaki aşk iddiaları hakkında son durumu sorgulandı. Gülümseyerek objektiflere konuşan Kansu, "Yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sizi hem eğlendirebildiysek hem de duygulandırabildiysek ne mutlu bize. Çok güzel tepkiler aldık" dedi ve şunları ekledi:

"Biraz karışıklık çıkartayım da Emre'nin başı dertsiz olmasın, biz çok iyiyiz."

Yalı Çapkını'nın sezon finali şaşırtıcı anlarla doluydu. Sahnedeki alevli danslar, aşk iddiaları ve Emre Altuğ'un parıltılı performansı geceye renk kattı. Magazin gündemini sarsan dizi, hayranlarına heyecanla beklenen yeni sezonu vaat ediyor.