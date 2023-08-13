Yalı Çapkını oyuncuları paraya para demiyor! Bölüm başı aldıkları para dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon reyting sıralarının başında yer alan Yalı Çapkını dizisinde başarı sürdürüyor. Genç oyuncular Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bölüm başına aldıkları ücret dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun her bir bölümde aldığı rakam 400 bin TL'lik ücret aldığı ortaya çıktı.





Mert Ramazan Demir'in aylık geliri tam olarak 1 milyon 600 bin TL'ye ulaşırken hem performans hem de kazancıyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Türk televizyonlarının yıldız ismi olurken Afra Saraçoğlu'da popüler hale geldi. Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun bölü başı aldığı 500 bin TL'lik ücret sonrası aylık kazancı 2 milyona yakın seviyelere geldi.