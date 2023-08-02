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Yalı Çapkını'nın fırtınası kısa sürdü! Bölümdeki o sahne Afra ve Mert'in başını yaktı

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Yalı Çapkını'nın fırtınası kısa sürdü! Bölümdeki o sahne Afra ve Mert'in başını yaktı
Star TV’nin geçtiğimiz sezon cuma akşamları reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden hayranlarına kötü bir haber geldi. İşte detaylar…

Cuma akşamları Star TV’nin bomba kadrolu dizisi Yalı Çapkını dizisi her bölümü ayrı olay olan efsane dizi için bu sezon başlamadan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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MERT RAMAZAN DEMİR VE AFRA SARAÇOĞLU HAYRANLARINA KÖTÜ HABER! YALI ÇAPKINI İÇİN SUÇ DUYURUSU

Geçtğimiz sezonun ez fazla izlenen yapımlarından olan Yalı Çapkını dizisi için suç duyusu yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Geçen sezonun izlenme rekorları kıran dizileri arasında yer alıyordu. Gelen bir haber göre Yalı Çapkınında bazı bölümlerde aralarda çalınan iki şarkının izinsiz ve hukuka aykırı olarak yayımlandığını iddia eden Avrupa Müzik'in yapım şirketi ve gelişmeler hakkında suç duyurusunda bulunması herkesi şaşırttı.

ÖDÜL ALMASI BEKLENEN DİZİ DAVALIK OLDU

En çok izlenen dizilerden biri olan Yalıçapkını dizisi ödül alacak yapımlar arasında yer alıyor.

Ödül alması gereken diziye dav açılması, dizi dünyasında ve medyada şok etkisi yarattı.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Yalı Çapkını`nın yapımcılığını üstlenen yapım şirketi OMG Pictures, savcılık oldu.

Avrupa müzik şirketi, hak sahibi oldukları şarkıların dizide izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyette, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'ın " Kimseye Etmem Şikayet" ve 4. bölümde de Dedüblüman grubunun "Sakladığın Bir Şeyler Var" adlı parçalarının izinsiz şekilde kullandıkları söylendi.

Davada Avrupa Müzik'in yapım şirketiyle görüştüğü ancak çok sayıda uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia ediliyor.

Şarkılardan haksız kazanç elde edildiğini söyleyen müzik şirketi, yapımcı şirketin cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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