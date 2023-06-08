  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı

Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı

Yayınlanma:
Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı
Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir hakkında aşk iddiaları sürekli gündeme geliyor. Son olarak Bilal Özcan'a açıklamalarda bulunan Onur Akay'ın söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Dizi setlerinde sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen Yalı Çapkını'nın oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki dedikodular son zamanlarda artmış durumda. Özellikle Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren ikili arasında aşkın filizlendiği konuşuluyor. Son olarak yapımcı Bilal Özcan'a konuşan Onur Akay'ın sözleri ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Yalı Çapkını

AFRA VE MERT BİRBİRİNE AŞIK!

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmeye başladı. İkili, sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen sadece arkadaş olduklarını söylemelerine rağmen, şimdi yeni bir iddia ortaya çıktı.

 

Onur Akay'ın Bilal Özcan'a yaptığı açıklamalar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in büyük bir aşk yaşadıklarını, ancak yapım şirketi ile oyuncular arasında bir anlaşma olduğu için bunu açıklayamadıklarını söyledi. Akay, set çalışanlarının bu ilişkiyi gözlemlediğini ve haberlerinin olmamasının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklif ettiği ve ikilinin nişanlı olduğunu da açıkladı. İşte ayrıntılar...

afra saraçoğlu mert yazıcıoğlu

Onur Akay'ın açıklamalarıyla birlikte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi hakkındaki spekülasyonlar daha da güçlendi. Akay'ın iddialarıyla birlikte çiftin evlilik planları yapmaya başladığı ve ailelerinin de bu durumu öğrendiği belirtildi. Ancak, yapım şirketinin gizlilik konusunda rest çektiği için ikilinin ilişkisini gizli bir şekilde sürdürmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Bu iddialar magazin dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi hakkında daha fazla merak uyandırdı. İkilinin gelecekte nasıl bir adım atacakları ve ilişkilerini nasıl sürdürecekleri ise zamanla ortaya çıkacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü! Resmen babasının kopyası
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü! Resmen babasının kopyası
Melek Mosso'ya belediye şoku! O açıklaması sonrası konseri iptal edildi: Özel davetliydi...
Melek Mosso'ya belediye şoku! O açıklaması sonrası konseri iptal edildi: Özel davetliydi...
Türkücü Ceylan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü! Resmen tanınmaz hale geldi
Türkücü Ceylan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü! Resmen tanınmaz hale geldi
Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi!
Didem Soydan, transparan elbisesiyle nefesleri kesen pozlar verdi!
Ünlü oyuncudan flaş ayrılık kararı! Eşi cezaevine girmişti: Boşanacaklar!
Ünlü oyuncudan flaş ayrılık kararı! Eşi cezaevine girmişti: Boşanacaklar!
Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir görenleri büyüledi! Su altında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı
Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir görenleri büyüledi! Su altında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı
Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!
Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!