Yalı Çapkını'nın genç yıldızlarından bomba haber! Aylar sonra ortaya çıktı

Dizi setlerinde sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen Yalı Çapkını'nın oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki dedikodular son zamanlarda artmış durumda. Özellikle Seyran ve Ferit karakterlerine hayat veren ikili arasında aşkın filizlendiği konuşuluyor. Son olarak yapımcı Bilal Özcan'a konuşan Onur Akay'ın sözleri ise büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...





AFRA VE MERT BİRBİRİNE AŞIK!

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmeye başladı. İkili, sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen sadece arkadaş olduklarını söylemelerine rağmen, şimdi yeni bir iddia ortaya çıktı.

Onur Akay'ın Bilal Özcan'a yaptığı açıklamalar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Akay, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in büyük bir aşk yaşadıklarını, ancak yapım şirketi ile oyuncular arasında bir anlaşma olduğu için bunu açıklayamadıklarını söyledi. Akay, set çalışanlarının bu ilişkiyi gözlemlediğini ve haberlerinin olmamasının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklif ettiği ve ikilinin nişanlı olduğunu da açıkladı. İşte ayrıntılar...





Onur Akay'ın açıklamalarıyla birlikte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi hakkındaki spekülasyonlar daha da güçlendi. Akay'ın iddialarıyla birlikte çiftin evlilik planları yapmaya başladığı ve ailelerinin de bu durumu öğrendiği belirtildi. Ancak, yapım şirketinin gizlilik konusunda rest çektiği için ikilinin ilişkisini gizli bir şekilde sürdürmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Bu iddialar magazin dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi hakkında daha fazla merak uyandırdı. İkilinin gelecekte nasıl bir adım atacakları ve ilişkilerini nasıl sürdürecekleri ise zamanla ortaya çıkacak.