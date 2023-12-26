Yargı dizisindeki sıcak sahneler sosyal medyayı birbirine kattı!

TV ekranlarının soluksuz izlenen dizilerinden Yargı'nın geçtiğimiz gün 77. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu son bölüme damgalarını vurdular.

Yargı'nın 77. bölümünde Kadir'in elinde kukla haline gelen Osman ve Çınar'ı zor günlerin beklediği görülürken önce Merdan'ın, sonra da Ceylin'in devreye girmesiyle her şey ortaya çıktığı anlaşıldı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI!





Ceylin ve Ilgaz arasında yaşananlar, kamuoyunu Yargı dizisinin son bölümündeki olaylar kadar heyecanlandırdı. Dizide Ceylin ve Ilgaz uykuya dalmadan önce tartışırken Ilgaz'ın durumu sakinleştirmek zorunda kaldığı görüldü. Ilgaz'ın Ceylin'e "Ben böyle uyumak istemiyorum" demesi ortalığı karıştırdı. Yargı'nın bu sıcak sahneleri hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı.





En çok sosyal ağlarda "Sıcak bir bölümdü", "Hiçbir çift bu kadar uyumlu değil", "İnternette özel sahneler olsun istiyoruz" gibi yorumlar yağdı.

Bu yıl 51.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödülü Ay Yapım'ın "Yargı" dizisi kazandı.