Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba oluyor

Ünlü oyuncular Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, sessiz sedasız bir şekilde evlenmişti. Kaan Urgancıoğlu, 'Yargı' dizisindeki Savgı Ilgaz karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Çift, evliliklerini Atina'da gerçekleştirdi. Ancak sürprizler burada bitmedi, Burcu Denizer bir süre sonra hamile olduğunu açıkladı. Bu paylaşım ile çift, mutlu haberlerini duyurdu. İşte detaylar...





YARGI DİZİSİNİN ILGAZ'I BABA OLUYOR

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, adını Kampüsistan, Leyla İle Mecnun ve Canım Ailem gibi dizilerde duyurdu, özellikle Kara Sevda'daki Emir Kozcuoğlu rolüyle hafızalara kazındı. Son dönemde Yargı dizisiyle ekranlara dönüş yaparak başarılı oyunculuğunu sergiledi. Bu yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, kısa bir süre önce apar topar evlendi. İşte diğer ayrıntılar...





Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, sessiz sedasız bir şekilde Atina'da düğün yaparak sürpriz bir karar almışlardı. Bu beklenmedik evlilik haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin nikah fotoğrafları da paylaşıldığında, internet adeta çalkalanmıştı. Hem hayranları hem de genel izleyici kitlesi, bu ani evlilik haberine oldukça şaşırmıştı.

Ünlü çiftin romantik birlikteliği ve sürpriz evliliği, medya ve takipçiler arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi. Kaan Urgancıoğlu'nun ekrandaki yetenekleri ve evlilik sürprizi, onun popülaritesini artırdı. Bu gelişmeler, ünlü oyuncunun kariyerine yeni bir ivme kazandırdığı gibi, kamunun da ilgisini üzerine çekti.Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti, sessizce evlenip kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu evlilik haberinden sonra çıkan hamilelik dedikodularına ise çift sessiz kalmıştı. Ancak sonunda gerçeği paylaştılar. Burcu Denizer, sosyal medya üzerinden karnı burnunda bir poz paylaşarak hamile olduğunu resmen duyurdu.