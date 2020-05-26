Yasin'in 3 yıl önce attığı mesaj ortaya çıktı; Acun duygulandı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor Ünlüler Gönüllüler'in dün akşam yayınlanan blümünde ilginç bir olay ortaya çıktı.

Yasin'in 3 yıl önce attığı mesaj ortaya çıktı; Acun duygulandı!
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Acun  Ilıcalı yaptığı konuşmada, , "Sizin videolarınız izlensin diye sizlerin hesaplarınızı etiketledim. Etiketleyince Yasin'den bana bildirim geldi. Yıllar önce Yasin'in bana bir mesaj attığı ortaya çıktı. Yasin'in 3 yıl önce bana attığı mesaj ortaya çıktı. 15 Aralık 2017 tarihinde Yasin bir hikaye atmış ve hikayede ben varım." diyerek başladığı konuşması şaşkınlıkla karşılandı.  

Yasin'in 3 yıl önce attığı mesaj ortaya çıktı; Acun duygulandı!
Acun Ilıcalı sözlerinde şöyle devam etti: "Görüntüde bizim Brezilya'daki programımızın final görüntüsü var. Ben hikaye atmışım Yasin, sen de onu koymuşsun. Mesajı okuyunca duygulandım. Yasin, 'Beni de Survivor'a alır mısın? En büyük hayalim. Keşke bu mesajımı da görebilseydin' yazmış. Samimi olarak görünce duygulandım.'' Bu olanları anlattıktan sonra Yasin Obuz'a dönen Acun Ilıcalı, ''İşte gördüm ve 'Survivor'a aldım seni'' dedi.  

Yasin'in 3 yıl önce attığı mesaj ortaya çıktı; Acun duygulandı!

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 22:59

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