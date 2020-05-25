Yeliz Yeşilmen'den eşiyle birlikte yeni açıklama; 'Aile bir arada'

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kötü bir dönemden geçtiğini belirten Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile birlikte kamera karşısına geçti. “Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz” diyen Yeliz Yeşilmen, eşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Ali Uğur Akbaş'la birlikte bir video çeken Yeşilmen, "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzdeyapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" şeklinde konuştu.