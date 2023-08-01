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Yeşilçam'ın acı kaybı! Gece yarısı duyuruldu: Yaşamını yitirdi

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Yeşilçam'ın acı kaybı! Gece yarısı duyuruldu: Yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın gözde isimlerinden olan usta yönetmen Safa Önal'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. 92 yaşındaki hayatını kaybeden Önal, kariyerinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesiyle sıklıkla adından bahsettirdi. İşte usta ismin ölüm nedeni...

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Safa Önal vefat haberi duyuruldu. 395 senaryosuyla beraber Guinness Rekorlar kitabına giren usta senaristin ölüm haberi Senarisler Birliği'nce duyuruldu. Değerli senaristin hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzerken cenaze bilgileri ise araştırılmaya başlandı. İşte Safa Önal'ın cenaze programı...

SAFA ÖNAL CENAZE PROGRAMI

Önal'ın naaşı Salı öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınırken cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda defin işlemleri gerçekleşecek.

Safa önal acı kayıp

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Safa Önal adına geçtiğimiz Nisan ayında onur gece gerçekleşecek ismi bir kere daha duyurulmuştu.

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