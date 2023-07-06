Yeşilçam'ın usta oyuncusu Itır Esen'den yürek yakan haber! Dua bekliyorum diyerek duyurdu!

Itır Esen, Yeşilçam'ın birçok başarılı filmine imza atan ve şu anda 66 yaşında olan bir usta oyuncudur. Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda yer alarak izleyicilerin hafızalarında yer edindi. Ancak, son günlerde üzücü bir haberle gündeme gelmiştir.

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Murat Özen adlı bir kişinin yaptığı paylaşıma göre, Itır Esen önemli bir ameliyata girecektir ve bu süreçte kan ihtiyacı olabileceği belirtilmiştir. Esen, bu paylaşıma yorum yaparak sevenlerinden dua istedi.

ITIR ESEN KİMDİR?





Itır Esen, ünlü seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Gençlik yıllarında fotomodellik yapmış ve Milliyet gazetesinin ek dergisinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır. Aşk-ı Memnu adlı dizide ise unutulmaz "Nihal" karakterini canlandırmıştır. Sinemacı Yavuz Turgul ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. İlginç bir detay olarak, kendisiyle aynı adı taşıyan bir yeğeni bulunmaktadır.

Itır Esen, Türk sinemasına 23 yıl aradan sonra geri döndüğü Yeditepe İstanbul adlı dizide Zuhal Olcay'ın başrol oynadığı yapımda yer almıştır. Ayrıca 2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrolünde olduğu "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmiştir. 2015 yılından beri ise Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Itır Esen'in hayatı ve kariyeri, hem sinema dünyasında hem de sosyal sorumluluk alanında çeşitli noktalarda dikkat çekmektedir. Oyunculuk yeteneği ve profesyonelliği ile Türk sinemasında önemli bir yer edinmiş olan Esen, aynı zamanda aktif olarak Beşiktaş JK Divan Kurulu üyeliği gibi görevler üstlenerek toplum içinde etkin rol oynamaktadır.