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Yıldız Tilbe'den sahnede olay hareket! Çıkarıp fırlattı, seyirciler gözlerine inanamadı

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Yıldız Tilbe'den sahnede olay hareket! Çıkarıp fırlattı, seyirciler gözlerine inanamadı
Son dönemde sık sık imaj değişikliği yapmasıyla dikkat çeken ve yakın zamanda saçlarını tamamen kazıtan Yıldız Tilbe, bir önceki akşam hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, ardı ardına sevilen şarkılarını seslendirirken, bir an peruğunu çıkararak kısacık saçlarını gösterdi ve yaptığı açıklamalarla herkesi güldürdü. İşte ayrıntılar...

Yıldız Tilbe, hit şarkılarından "Delikanlım", "Çabuk Olalım Aşkım" ve "Yürü Anca Gidersin" gibi birçok sevilen şarkının sahibi olarak tanınmaktadır. Dün akşam, ünlü şarkıcı hayranlarının karşısına çıktı ve sahnedeki hareketi dikkat çekti.

PERUĞUNU ÇIKARDI, GÖRENLER ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

yıldız tilbe

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son açıklamalarında samimi bir şekilde duygularını paylaştı. Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 gibi hissediyorum, takmadığımda ise yaşım 60'lara doğru ilerliyor. Bu durumu Allah'a şükürler olsun kabul ediyorum" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Verdiği cevap ise hayranlarını kahkakaya boğdu

Tilbe, hayranlarını da unutmadığını belirterek, "Sizi çok seviyorum ve bu işi yapabildiğim için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu mesleği yapıyorum. Başka bir işte kendimi hayal edemiyorum zaten" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcının bu samimi açıklamaları, hayranlarının gözünde ona olan sevgiyi daha da pekiştirdi. Tilbe'nin saçlarındaki beyazlamaları kabullenerek yaşına rağmen enerjisini koruduğu görülüyor. Yaptığı müzikle hâlâ sevilen bir sanatçı olmanın mutluluğunu yaşayan Tilbe, hayatının başka bir alanında aynı başarıyı elde edemeyeceğini dile getirdi. 

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