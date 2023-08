Yılmaz Morgül 80 ilde aradığını o ilde buldu! Sırf bunun için sürekli gelecek

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, lezzeti o ilde buldu. Konseri için gittiği Denizli'de lezzeti buldu. Övgü dolu sözlerini dile getirdi.

Şarkıcı Morgül, Adana kebabını usulüne göre yapan işletme açıldığını duydu ve lezzeti denemek için restorana gitti. Aradığı lezzeti Denizli'de bulan Yılmaz Morgül, 'Her Denizli'ye gelmemde mutlaka bu kebabı yiyeceğim' diyerek övgülerle bahsetti.





'BU KEBAPTAN MUTLAKA YİYECEĞİM'

Yılmaz Morgül, Denizli'ye her geldiğinde bu dürümü yemeden gitmeyeceğini söyledi. 'Ayda 1 kez mutlaka Denizli'ye gelip halkla iç içe oluyorum. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Adana dürümünü çok seviyorum. Denizli'ye de her geldiğimde bu dürümden yiyebileceğim' dedi.

ÜNLÜ ŞARKICI KİM?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Morgül, şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. 1995 yılında ilk albümünü 'Elveda İstanbul' u çıkarmıştır. 2004 yılında ise Eurovision'da ülkemizi temsil etmiştir.

Yılmaz Morgül'ün müzik aşkı ta küçük yaşlarından beri gelmektedir. İlkokul ve ortaokul 'da korolarda ve müzik gruplarında yer almıştır. Lisede ise gitar çalmış ve ilk bestelerini bu zamanlarda yapmaya başlamıştır.





Adana'da 1988 yılında sahne almaya başlamıştır. İlk albümü 'Elveda İstanbul', 'Kız Sen Kimsin?', 'Bahçıvan' gibi şarkılarıyla büyük bir başarıya imzasını atmıştır.

2004 yılında ise Eurovision'da 'One More Try' adlı şarkıyı seslendirdi ve 13.oldu.

Yılmaz Morgül günümüzde de kariyerine devam etmektedir. Son albümünü 2016 yılında çıkarmıştır. Televizyon programcılığı da yapmıştır.