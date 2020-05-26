Yonca Evcimik'in göbek dansı hayranlarını büyüledi!

Popsav tarafından düzenlenen ve geliri sahne emekçilerine bağışlanan online müzik festivalinin son gününde Yonca Evcimik sahne aldı.

Yonca Evcimik'in göbek dansı hayranlarını büyüledi!
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Yonca Evcimik'in göbek dansı hayranalrını büyüledi!

90'lı yıllarda 'Abone' şarkısıyla  zirveye oturan Yonca Evcimik, göbek dansıyla büyüledi. Şarkıcılıktan önce dansçı kimliğiyle tanınan Yoncimik, dansını İnstagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşında  olmasına rağmen kıvraklığıyıla takdirleri toplayan Evcimik'in göbek dansı çok beğenildi. İşte o performans: 

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:54

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