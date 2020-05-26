Yonca Evcimik'in göbek dansı hayranlarını büyüledi!

90'lı yıllarda 'Abone' şarkısıyla zirveye oturanıyla büyüledi. Şarkıcılıktan önce dansçı kimliğiyle tanınan, dansını İnstagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşında olmasına rağmen kıvraklığıyıla takdirleri toplayan Evcimik'in göbek dansı çok beğenildi. İşte o performans:

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:54