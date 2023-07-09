Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor

Yonca Evcimik, formunu korumanın sırrını sağlıklı beslenme ve sporla 8 kilo verdiği şeklinde açıkladı. Kendisi, Bodrum'da bulunan bir yerde çalışmaya başladığını ve bu süreçte evine yemek gönderildiğini belirtti. Ayrıca düzenli spor yapmasının da ideal kilosunu korumasına yardımcı olduğunu ifade etti.



Evcimik, evlilik hakkındaki düşünceleriyle ilgili ise bir evlilik yaşadığını ve bu deneyimi atlatmış gibi hissettiğini söyledi. Evlenme planlarının olmadığını belirten Evcimik, âşık olduğu takdirde evlenebileceğini ve duygularıyla hareket ettiğini ifade etti.

6 HAFTADA 9 KİLO VERDİ!





Yonca Evcimik, 1996-2001 yıllarında yayınlanan Çılgın Bediş dizisiyle tanınmış ve o dönem uzun bir süre gündemde kalmıştır. Ayrıca Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi şarkılarıyla da büyük ilgi gördü.

Kendisi, altı haftada dokuz kilo vererek 57 kilodan 48 kiloya indiğini ve biyolojik yaşının 30 olduğunu ifade etmiştir. Yonca Evcimik, kilosu oturmuş bir kadın olarak böyle bir başarı elde etmeyi beklemiyordu ancak istediği sonucu elde etti.