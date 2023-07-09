  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor

Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor

Yayınlanma:
Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor
Yonca Evcimik'in sağlıklı bir şekilde kilo vermesinin sırrı, öncelikle diyetine ve yaşam tarzına yaptığı değişikliklerdir. Kendisi, daha önce yaptığı açıklamalarda kilo verme sürecindeki başarısının genetik faktörlere dayanmadığını belirtmiştir. İşte Yonca Evcimik'in kilo verme sırrının bazı detayları...

Yonca Evcimik, formunu korumanın sırrını sağlıklı beslenme ve sporla 8 kilo verdiği şeklinde açıkladı. Kendisi, Bodrum'da bulunan bir yerde çalışmaya başladığını ve bu süreçte evine yemek gönderildiğini belirtti. Ayrıca düzenli spor yapmasının da ideal kilosunu korumasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Evcimik, evlilik hakkındaki düşünceleriyle ilgili ise bir evlilik yaşadığını ve bu deneyimi atlatmış gibi hissettiğini söyledi. Evlenme planlarının olmadığını belirten Evcimik, âşık olduğu takdirde evlenebileceğini ve duygularıyla hareket ettiğini ifade etti.

6 HAFTADA 9 KİLO VERDİ!

yonca

Yonca Evcimik, 1996-2001 yıllarında yayınlanan Çılgın Bediş dizisiyle tanınmış ve o dönem uzun bir süre gündemde kalmıştır. Ayrıca Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi şarkılarıyla da büyük ilgi gördü.

Kendisi, altı haftada dokuz kilo vererek 57 kilodan 48 kiloya indiğini ve biyolojik yaşının 30 olduğunu ifade etmiştir. Yonca Evcimik, kilosu oturmuş bir kadın olarak böyle bir başarı elde etmeyi beklemiyordu ancak istediği sonucu elde etti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Amerika'ya yerleşen oyuncu 500 dolara aldığı arabayı gösterdi! Türkiye fiyatı şaşkınlık yarattı
Amerika'ya yerleşen oyuncu 500 dolara aldığı arabayı gösterdi! Türkiye fiyatı şaşkınlık yarattı
Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!
Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcıdan kahreden haber! İntihar etti: 48 yaşında hayatını kaybetti
Britney Spears, NBA yıldızı Wembanyama'ın koruması tarafından darp edildi!
Britney Spears, NBA yıldızı Wembanyama'ın koruması tarafından darp edildi!
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi bey bakım kim çıktı! Yıllarca yüzü herkesten gizlenmişti
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi bey bakım kim çıktı! Yıllarca yüzü herkesten gizlenmişti
Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...
Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...
Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...
Eda Ece'ye balayı şoku! Moraller bozuldu, olay patladı: Günler önce evlenmişti...