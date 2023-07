Zeynep Bastık biten evliliğini çabuk unuttu: Yeni sevgilisiyle ilk kareyi paylaştı

Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz Zeynep Bastık, roman konseptli doğum gününde yeni sevgilisi ortaya çıkıştı. Bunun üzerine ünlü isim daha fazla gizlemeden sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşk dolu karelerini paylaştı.





Farklı bir tarz üzerinden doğum günü organizasyonunu yapan Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle kameralar karşısına geçti. 30 yaşındaki ünlü isim sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile siyah kap emojili fotoğrafı yayınladı.





Uzak Doğu restoranının sahibi olan iş insanı Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafın altına "And with this one" notunu yazdı. Çiftin kucak kucağa olan yakın pozu sosyal medyada gündeme geldi.