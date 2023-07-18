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Zeynep Bastık biten evliliğini çabuk unuttu: Yeni sevgilisiyle ilk kareyi paylaştı

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Zeynep Bastık biten evliliğini çabuk unuttu: Yeni sevgilisiyle ilk kareyi paylaştı
Yaptığı doğu günü kutlamasıyla magazin gündemine damgasını vuran Zeynep Bastık'tan paylaşımlar geldi. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle yeni pozlarını sosyal medya üzerinden yayınlarken sarmaş dolaş halleri yorum yağmuruna tutuldu. İşte Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi...

Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz Zeynep Bastık, roman konseptli doğum gününde yeni sevgilisi ortaya çıkıştı. Bunun üzerine ünlü isim daha fazla gizlemeden sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşk dolu karelerini paylaştı.

zeynep bastık yeni sevgilisi

Farklı bir tarz üzerinden doğum günü organizasyonunu yapan Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle kameralar karşısına geçti. 30 yaşındaki ünlü isim sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile siyah kap emojili fotoğrafı yayınladı.

zeynep bastık kucak kucağa poz

Uzak Doğu restoranının sahibi olan iş insanı Ali Can Ayyıldız, Zeynep Bastık ile çekilmiş fotoğrafın altına "And with this one" notunu yazdı. Çiftin kucak kucağa olan yakın pozu sosyal medyada gündeme geldi.

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