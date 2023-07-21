Zeynep Bastık yeni aşkıyla sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin kucağına çıktı: Sıcak pozu takipçilerini eritti

Zeynep Bastık şarkılarıyla ve özel hayatıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Günlerdir sevgilisiyle pozları konuşuluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK'IN YENİ SEVGİLİSİ

2021 senesinde Tolga Akış ile dünya evine giren Zeynep Bastık 2022 senesinde ilişkilerini sonlandırdı. Zeynep Bastık boşandığı eşi Tolga Akış ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Tolga benim için sevgili ya da eşten çok daha fazlası oldu. Bu sebeple ayrılırken çok dramatize etmedik.





Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz.' Geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle 30. yaşını kutlayan Zeynep Bastık'ın yeni aşkı doğum gününde ortaya çıktı. Ali Can Ayyıldız ve Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini doğruladı. Zeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız geçtiğimiz günlerde ilk kez Yalıkavak'ta görüntülendi. Zeynep Bastık ve yeni aşkının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk dolu pozlar ile takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.