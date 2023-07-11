Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam İzmir'deki evinde gerçekleştirdiği muhteşem bir partiyle 30. yaşını kutladı. Parti, roman havası konseptiyle renklenirken, Zeynep Bastık'ın yakın arkadaşları da bu özel gecede bir araya geldi.



Gecede sahne alan Kobra Murat, enerjik performansıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak gecenin en dikkat çeken ismi, Kerimcan Durmaz oldu. Cesur tavırları ve dikkat çekici kişiliğiyle bilinen Kerimcan Durmaz, Zeynep Bastık ile dudak dudağa poz vererek büyük ilgi gördü. Ardından ise twerk dansıyla geceye damgasını vurdu.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER









Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi, renkli atmosferi ve eğlenceli anlarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcının yakın arkadaşları ve ünlü isimlerin katıldığı bu özel kutlama, dostluk ve eğlence dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Zeynep Bastık'ın 30. yaş partisi, sevilen şarkıcının kariyerindeki başarılarına ve hayatındaki yeni döneme adım atmaya bir kutlama niteliği taşıdı. Partideki pozlar ve danslar, geceye heyecan katan detaylar oldu ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.