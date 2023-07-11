  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı

Yayınlanma:
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'ın yaptığı cesur hareketler geceye damga vurdu. İkili, dudak dudağa poz vermesinin ardından Durmaz'ın twerk performansıyla izleyicileri şaşırttı. İşte o kareler...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz akşam İzmir'deki evinde gerçekleştirdiği muhteşem bir partiyle 30. yaşını kutladı. Parti, roman havası konseptiyle renklenirken, Zeynep Bastık'ın yakın arkadaşları da bu özel gecede bir araya geldi.

Gecede sahne alan Kobra Murat, enerjik performansıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ancak gecenin en dikkat çeken ismi, Kerimcan Durmaz oldu. Cesur tavırları ve dikkat çekici kişiliğiyle bilinen Kerimcan Durmaz, Zeynep Bastık ile dudak dudağa poz vererek büyük ilgi gördü. Ardından ise twerk dansıyla geceye damgasını vurdu.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

1

1

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi, renkli atmosferi ve eğlenceli anlarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcının yakın arkadaşları ve ünlü isimlerin katıldığı bu özel kutlama, dostluk ve eğlence dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Zeynep Bastık'ın 30. yaş partisi, sevilen şarkıcının kariyerindeki başarılarına ve hayatındaki yeni döneme adım atmaya bir kutlama niteliği taşıdı. Partideki pozlar ve danslar, geceye heyecan katan detaylar oldu ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Magazin
Özgü Namal yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret şaşkına çevirdi!
Özgü Namal yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret şaşkına çevirdi!
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak
Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak
Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye
Berk Oktay eşi için kesenin ağzını açtı! 6 milyon TL'lik dudak uçuklatan hediye
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği 15 dakikalık davada bitti!
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği 15 dakikalık davada bitti!
Ünlü oyuncudan kahreden haber! 36 yaşındaydı: Sevenlerini üzdü
Ünlü oyuncudan kahreden haber! 36 yaşındaydı: Sevenlerini üzdü
Dilan Polat ile eşinin arası açıldı! Önce takipten çıktı: Nedenini duyanlar şaştı kaldı
Dilan Polat ile eşinin arası açıldı! Önce takipten çıktı: Nedenini duyanlar şaştı kaldı