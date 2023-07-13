Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı

Yeni yaşı için farklı bir yaş günü düzenleyen başarılı isim Zeynep Bastık, kıyafetinin farklılığıyla ise dikkatleri çekti. Roman konseptiyle kutlayan Bastık, beğeni butonun çökmesine neden oldu.

30. yaşına giren ve Çeşme'deki evinde farklı kutlama düzenleyen Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden olay yarattı. Son dönemlerde kariyeriyle gündeme gelen şarkıcı doğum gününde verdiği pozlarla İnstagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Transparan tulum giyen Bastık'ın sütyensiz tarzı sosyal medya üzerinden gündeme geldi.



