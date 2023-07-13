  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı

Yayınlanma:
Zeynep Bastık'tan yürek hoplatan pozlar: Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık, yeni yaşını roman havası konsepti olarak kutlarken sütyensiz ve transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri tarafından farklı yorumlar alan Bastık, kıyafetine gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Yeni yaşı için farklı bir yaş günü düzenleyen başarılı isim Zeynep Bastık, kıyafetinin farklılığıyla ise dikkatleri çekti. Roman konseptiyle kutlayan Bastık, beğeni butonun çökmesine neden oldu.

30. yaşına giren ve Çeşme'deki evinde farklı kutlama düzenleyen Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden olay yarattı. Son dönemlerde kariyeriyle gündeme gelen şarkıcı doğum gününde verdiği pozlarla İnstagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Transparan tulum giyen Bastık'ın sütyensiz tarzı sosyal medya üzerinden gündeme geldi. 

zeynep bastık doğum günü

Magazin
Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu
Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu
Dilan Polat'ın 20 yıllık evliliğinde ihanet skandalı! Meğer o isimle... Sosyal medya yıkıldı
Dilan Polat'ın 20 yıllık evliliğinde ihanet skandalı! Meğer o isimle... Sosyal medya yıkıldı
Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik
Eda Ece'nin annesi ve ablalarını görenler inanamıyor! Güzellik bu ailede genetik
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı
Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi olay oldu! Önce dudak dudağa sonra twerk... O isim sosyal medyayı salladı
Özgü Namal yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret şaşkına çevirdi!
Özgü Namal yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret şaşkına çevirdi!
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi
Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak
Dünyaca ünlü yıldız Christiana Aguilera ilk kez Türkiye'de konser verecek! Rotası o şehir olacak