Zuhal Topal'ı incecik yapan sırrı ortaya çıktı! 60 günde 30 kiloyu meğer böyle vermiş

Zuhal Topal, televizyon kariyerine evlendirme programlarıyla başlasa da son zamanlarda özellikle yemek programlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü sunucu, pozitif enerjisi ve esprili kişiliğiyle izleyicilerin takdirini kazanıyor.



Zuhal Topal, programları sırasında enerjik ve neşeli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Bir dönem kilolu haliyle ekranlarda yer alan Topal, son zamanlarda fit görüntüsüyle büyük bir değişim gösterdi. Tam 35 kilo verdiğini söyleyen sunucu, kilo verirken aynı zamanda enerjisini de korumayı başardı. Bu sayede ekranlardaki enerjisi hiç azalmadı.

ZÜHAL TOPAL'IN 35 KİLO VERMESİNİN SIRRI





Zuhal Topal, sadece 2 ay içinde 35 kilo verme başarısını gösterdi. Diyet yaparken aynı zamanda enerjisini yüksek tutmak için her gün bir tatlı kaşığı çörek otu yağı tükettiğini ifade etti. Çörek otu yağının kendisine büyük bir güç verdiğini belirten Topal, bu sayede hem kilo verme sürecini sürdürebildi hem de enerjisini yüksek tutabildi.

Diyetin zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Topal, az ve sık yemek yediğini ve doktor kontrolünde olduğunu vurguladı. Diyet yaparken mutlaka bir doktor gözetiminde olunması gerektiğini de belirtti.

Çörek otunun sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu ifade eden Topal, öksürüğü kesme, hücre yenilenmesini hızlandırma, hazmı kolaylaştırma gibi özelliklere sahip olduğunu söyledi. Ayrıca regl ağrılarını hafifletmede, menopozla ilgili sorunları önlemede, romatizma hastalıklarını iyileştirmede ve bağışıklık sistemini güçlendirmede çörek otunun katkı sağladığını belirtti. Baş ağrılarına iyi geldiği ve gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı da söylenen faydalar arasındaydı.

Çörek otunun sağlığa birçok faydası bulunması nedeniyle hızlı bir şekilde şifa bulmada etkili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca diyet sürecinde enerjinin yüksek tutulması için tercih edilen bir besin olduğu da biliniyor.