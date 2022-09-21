YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:22

Mahallede çıkan kavga polisi alarma geçirdi

Adana'da tamirciler arasında taşlama makinesini izinsiz alma yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis alarma geçince, mahallede haraketli dakikalar yaşandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 09:22
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Mahallede çıkan kavga polisi alarma geçirdi


Edinilen bilgilere göre olay, 19 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde gerçekleşti. Oto tamircisi Kadir Şahin (36), taşlama makinesi istemek için iş yerinin karşısındaki meslektaşı Ahmet Taşçı'nın (42) yanına gitti. Taşçı'nın çırağı A.Y.Ö. (12), ustasına sormadan makineyi veremeyeceğini söyledi. Şahin ise sormasına gerek olmadığını söyleyip, taşlama makinesini aldıktan sonra iş yerine geri döndü. Bir süre sonra Şahin'in iş yerine giden A.Y.Ö., makineyi geri vermelerini söyleyince oto tamircileri tarafından darp edildi.



Çırağının dövüldüğünü öğrenen Taşçı, kuzeni Zeki Taşçı'yı telefonla arayıp, “Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor” diyerek yanına çağırdı. Zeki Taşçı da arkadaşları Yılmaz Arabacı (31) ve Zübeyir Arslan'ı (30) yanına alıp, Şahin'in oto tamirhanesine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Arbede sırasında Şahin'in yanında çalışan Mustafa Kılınç (23), darp edildi. Dudağı camla kesilen Kılınç, tabancayla ateş açtı. Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı da karşılık verince kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

Silah sessiz çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye birden fazla polis ekipleri yollandı. Motorize yunus ekiplerinin ‘Teslim ol' ihtarına uymayan şüphelilerden Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı, tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi yapılan Kılınç, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kavgaya karışan Ahmet Taşçı ve Zübeyir Arslan gözaltına alındı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kaçan Zeki Taşçı ile Yılmaz Arabacı'yı bir evin çatısında saklanırken yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye yollandı. Yılmaz Arabacı ve Zeki Taşçı tutuklanırken, Ahmet Taşçı ve Zübeyir Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Editörü
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