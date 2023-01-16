Mahallesinde bu market olan koşsun! Ayçiçek yağı 119,95 TL'ye satılacak: 3 güne özel indirim poşetleri doldurdu!







OCAK AYI FIRSATI: HAPPY CENTER MARKETLERİNDE KURU BAKLAGİL ÜRÜNLERİ DE İNDİRİMLİ FİYATLARLA SATILIYOR







Happy Center marketlerde Ocak ayı sonuna kadar büyük indirimler: Ayçiçek yağı, un, şeker ve hijyen ürünleri dahilHappy Center marketlerde, Ocak ayı sonuna kadar yapılan indirimlerle temel gıda ürünleri, un, şeker, sıvı yağ, salça gibi malzemeler dahil olmak üzere uygun fiyatlarla satılıyor. Marketlerin fiyat sabitleme kararı aldığı bu dönemde, enflasyonla mücadele amacıyla yapılan indirimler sayesinde vatandaşlar ev bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Özellikle ayçiçek yağı kategorisinde büyük indirimler yapılıyor, marketlerde ayçiçek yağı 119,95 TL'den satılıyor. Ayrıca, un, şeker, hijyen ürünleri, çay, yumurta, yoğurt, makarna ve kuru baklagil gibi ürünler de uygun fiyatlarla satılıyor. Bu indirimler, Ocak ayı sonuna kadar devam edecektir.Happy Center marketlerinde yapılan indirimler sadece gıda ürünleri için sınırlı değil, aynı zamanda hijyen ürünleri kategorisinde de indirimler yapılıyor. Örneğin, tuvalet kağıdı, deterjan ve şampuanlar uygun fiyatlarla satılıyor. Bu indirimler, Ocak ayı sonuna kadar devam edecek ve vatandaşların ev bütçelerine katkı sağlaması amacıyla yapılıyor. Bu arada, indirimli ürünler arasında, özellikle ayçiçek yağı, un, şeker ve hijyen ürünleri kategorisinde yoğun talep var. Bu nedenle, marketlere gidilirken stokların sınırlı olması nedeniyle erken gitmekte fayda var. Marketlerde ayrıca, gıda ürünleri arasında çay, yumurta, yağ, salça, yoğurt, makarna ve kuru baklagil ürünleri de raflarda yerini almış durumda.Kuru baklagil ürünleri kategorisinde de indirimler yapılmış. Örneğin pirinç, bulgur, mercimek ve nohutta indirimli fiyatlar sunulmuş. Bu indirimler, Ocak ayı sonuna kadar devam edecek ve vatandaşların ev bütçelerine katkı sağlaması amacıyla yapılıyor.