Mahallesinde bu market olanlar dikkat! 30'lu yumurta 10 TL ucuzladı!













Yumurta fiyatları son zamanlarda çok yüksek seyretmiş ve insanlar temel bir gıda maddesi olarak kullandıkları yumurtaları almakta zorluklar yaşamışlardır. Ancak, Hakmar marketi yumurta fiyatlarında büyük bir indirim yapmış ve 30'lu M boy yumurtaların fiyatı 54.95 TL'ye kadar düşmüştür.Bu indirimden haberdar olan vatandaşlar hemen Hakmar marketine yönelmiş ve indirimden faydalanmak için markete gitmeye başlamışlardır. İndirim süresi 12 Şubat tarihine kadar sürecektir ve vatandaşlar bu fırsattan yararlanmak isteyenler için Hakmar marketini tercih etmeye devam edeceklerdir. Eğer siz de yumurta fiyatlarındaki indirimden faydalanmak ve ekonomik bir şekilde yumurta almak istiyorsanız, Hakmar marketini tercih etmenizi öneririz. Fiyatlar 12 Şubat tarihine kadar bu şekilde kalacaktır, bu nedenle fırsatı kaçırmayın.