Mahir Ünal istifa etti! Mahir Ünal neden istifa etti, yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir?

AK Parti Grup Balkan Vekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın neden istifa ettiği, görevinden affını istediği merak konusu oldu.
Mahir Ünal görevinden affını istedi
AK Parti’de Grup Başkanvekili görevini üstlenen Mahir Ünal, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile siyaset dünyasında deprem etkisi yarattı. Ünal yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevinden affını talep ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugününe kadar kendisine duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için teşekkürlerini iletti.
Mahir Ünal’ın görevinden istifa etmesi son dakika
haberi olarak bildirilirken istifa nedeni ise henüz bilinmiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili görevinden ayrılan Mahir Ünal’ın yerine Özlem Zengin getirildi.
Mahir Ünal kimdir, neden istifa etti?
Mahir Ünal, 1966 yılında Kahramanmaraş Elbistan’da dünyaya geldi. İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını bitirdi. 1992 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. 2005 yılında İTO'da çalışmıştır ve 2007 yılına kadar bu görevine devame etmiştir. 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 64. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yapan Ünal, günümüzde AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunuyordu. Mahir Ünal 31 Ekim 2022 tarihinde AK Parti’deki görevinden istifa etti.
Yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir, önceki görevi neydi?
Mahir Ünal görevinden istifa ettikten sonra yerine Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin, 1969 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2018 yılına kadar ise Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapmıştır. 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Tokat Milletvekili olan Özlem Zengin 3 çocuk annesidir. İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alan Zengin, aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesidir. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesidir.