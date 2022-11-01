GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:44

Mahir Ünal istifa etti! Mahir Ünal neden istifa etti, yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevinden affını istediğini açıklayarak istifa etti. Mahir Ünal neden istifa etti araştırılırken yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.

GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:44
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mahir Ünal istifa etti! Mahir Ünal neden istifa etti, yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir?


AK Parti Grup Balkan Vekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın neden istifa ettiği, görevinden affını istediği merak konusu oldu.

Mahir Ünal görevinden affını istedi

AK Parti’de Grup Başkanvekili görevini üstlenen Mahir Ünal, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile siyaset dünyasında deprem etkisi yarattı. Ünal yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevinden affını talep ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugününe kadar kendisine duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için teşekkürlerini iletti.



Mahir Ünal’ın görevinden istifa etmesi son dakika haberi olarak bildirilirken istifa nedeni ise henüz bilinmiyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili görevinden ayrılan Mahir Ünal’ın yerine Özlem Zengin getirildi.

mahir ünal istifa

Mahir Ünal kimdir, neden istifa etti?

Mahir Ünal, 1966 yılında Kahramanmaraş Elbistan’da dünyaya geldi. İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını bitirdi. 1992 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. 2005 yılında İTO'da çalışmıştır ve 2007 yılına kadar bu görevine devame etmiştir. 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

64. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yapan Ünal, günümüzde AK Parti Grup Başkanvekili görevinde bulunuyordu. Mahir Ünal 31 Ekim 2022 tarihinde AK Parti’deki görevinden istifa etti.

Yeni AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kimdir, önceki görevi neydi?

Mahir Ünal görevinden istifa ettikten sonra yerine Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin, 1969 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2018 yılına kadar ise Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapmıştır. 25. Dönem İstanbul, 27. Dönem Tokat Milletvekili olan Özlem Zengin 3 çocuk annesidir.

İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi’nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alan Zengin, aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesidir. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesidir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek
Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını açıkladı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını açıkladı!
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Son Haberler
Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek
Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta...
İtfaiyeci olmak için ne yapılır, nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için gerekli şartlar
İtfaiyeci olmak için ne yapılır, nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için...
Yerli malı belgesi nedir, nerelerde kullanılır? Yerli malı belgesi nasıl alınır? Yerli malı belgesi için gerekli belgeler
Yerli malı belgesi nedir, nerelerde kullanılır? Yerli malı belgesi...
Toprak ile Fidan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölümüyle beğeni kazandı
Toprak ile Fidan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölümüyle beğeni...
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını açıkladı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını...
Kamu Üniversitesi personel alacağını duyurdu! İşte o üniversite ve başvuru şartları
Kamu Üniversitesi personel alacağını duyurdu! İşte o üniversite...
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, bankalar açık mı? 23 Nisan’da açık olan kurumlar 2023
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, bankalar açık mı? 23...
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler...
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim...
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası...