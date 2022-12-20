Mahkeme ev sahibine dur dedi. Emsal dava belli oldu

Antalya’ da yasal üst sınır olan yüzde 25 kira artışını kabul etmeyen ev sahibinin kontrat ile birlikte imzalanan tahliye taahhütnamesine dayanarak gönderdiği tebligat, yasal itiraz süresi aşılsa da kiracının eline geçmediği gerekçesiyle "usulsüz" sayılarak iptal edildi. Birçok benzer dava adına emsal karar niteliği taşıyan olay sonucunda davaların seyrinin bu yönlü etkileneceği ortaya çıkmış oldu. Yargıtay’ verdiği bu tip kararlar her daim emsal olarak kabul edilirken bu tipten bir kararın çıkması kira tahliye davaları adına seyir değiştiren bir yön olduğu hukukçular tarafından ifade edildi. Mahkeme gerekçeli kararında yapılacak tebliğ işleminde muhatap adreste bulunmaz ise adreste bulunmama nedeninin iyice araştırılarak kayıt altına alınarak resmi yollarla tespitinden sonra başvuru yapılması gerekliliğine vurgu yaparak bunun dışındaki işlemlerin usulsüz olduğunda karar kıldı.

