Mahkemeden Teoman'ı üzen karar

Ünlü şarkıcı Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' albümünde söz ve müziği kendisine ait olan 'Mavi' isimli parçasının melodisinin reklamlarda kullanılmasını gerekçe göstererek ilgili fimaya 2016 yılında 1000 TL'si maddi, 500.000 TL 'si ise manevi olaracak şekilde bir tazminat davası açmıştı. Uzun zamandır devam ettiği öğrenilen o dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.Mahkeme nezdinde sunulan deliller ve bilirkişi raporları incelendiğinde, söz konusu iletişim çalışmasında kullanılan şarkıya ait melodi ve tonların farklı olduğu belirtilerek özgün bir eser olarak değerlendirildiği öğrenildi. Mahkeme tarafından verilen karar neticesinde söz konusu'Mavi' isimli şarkı ile reklamda kullanılan müziğin herhangi bir benzerlik taşımadığı sonucuna varıldı. Karardan memnun olmayan Teoman'ın avukatı duruşma esnasında karara itiraz ederken, karşı taraf herhangi bir ihlal olmadığı yorumunu bilirkişi raporlarına da dayanarak yineledi. Mahkeme bilirkişi raporunu göz önünde bulundurarak Teoman'ın maddi ve manevi tazminat talebini red ettiKaptan bu kadar hızlı gitme Hava güzel deniz güzel Yelken yeter bize Akıntı burnu önümüzde Mandalina kokuları sahilden Dolsun içimize Mutluyum diyorum kendime Sağım solum önüm arkam her yer Mavi mavi mavi mavi Mavi mavi mavi mavi Bu güzel eylül akşamüstü her yer Masmavi Akdeniz meltemi altında Kitabım kucağımda Ne güzel şey uyuklamak Sana ilk aşık olduğumda Geceyarısı dolunayda Bu koyda yüzmüştük çırılçıplak Yıllar nasıl aktı geçti Lacivert mayom eridi güneşten artık Bu güzel eylül akşamüstü her yer MasmaviYatma vakti geldi artık Rakı balık harikaydı kaptan Eline sağlık Son bir kadeh dostlar için Artık aramızda olmayan İnşallah onlar da mutludurlar