MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 02:08

Mahkemeden Teoman'ı üzen karar

'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği Teoman'a ait olan 'Mavi' isimli şarkısının kendisinden izin almadan reklamlarda kullanıldığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde adliyenin yolunu tutmuştu. Dava karara bağlandı işte Teoman'ı üzen o karar..

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 02:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mahkemeden Teoman'ı üzen karar


Ünlü şarkıcı Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' albümünde  söz ve müziği kendisine ait olan 'Mavi' isimli parçasının melodisinin reklamlarda kullanılmasını gerekçe göstererek ilgili fimaya 2016 yılında 1000 TL'si maddi, 500.000 TL 'si ise manevi olaracak şekilde bir tazminat davası açmıştı. 

Uzun zamandır devam ettiği öğrenilen o dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.



Mahkeme nezdinde sunulan deliller ve bilirkişi raporları incelendiğinde, söz konusu iletişim çalışmasında kullanılan şarkıya ait melodi ve tonların farklı olduğu belirtilerek özgün bir eser olarak değerlendirildiği öğrenildi.  Mahkeme tarafından verilen karar neticesinde söz konusu'Mavi' isimli şarkı ile reklamda kullanılan müziğin herhangi bir benzerlik taşımadığı sonucuna varıldı. Karardan memnun olmayan Teoman'ın avukatı duruşma esnasında karara itiraz ederken, karşı taraf herhangi bir ihlal olmadığı yorumunu bilirkişi raporlarına da dayanarak yineledi.

Mahkeme bilirkişi raporunu göz önünde bulundurarak Teoman'ın maddi ve manevi tazminat talebini red etti

teoman


Maddi ve manevi tazminat konusu olan işte 'Mavi' şarkısının sözleri;

Kaptan bu kadar hızlı gitme

Hava güzel deniz güzel

Yelken yeter bize

Akıntı burnu önümüzde

Mandalina kokuları sahilden

Dolsun içimize

Mutluyum diyorum kendime

Sağım solum önüm arkam her yer

Mavi mavi mavi mavi

Mavi mavi mavi mavi

Bu güzel eylül akşamüstü her yer

Masmavi

Akdeniz meltemi altında

Kitabım kucağımda

Ne güzel şey uyuklamak

Sana ilk aşık olduğumda

Geceyarısı dolunayda

Bu koyda yüzmüştük çırılçıplak

Yıllar nasıl aktı geçti

Lacivert mayom eridi güneşten artık

Bu güzel eylül akşamüstü her yer

Masmavi

Yatma vakti geldi artık

Rakı balık harikaydı kaptan

Eline sağlık

Son bir kadeh dostlar için

Artık aramızda olmayan

İnşallah onlar da mutludurlar

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Son Haberler
Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak, Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati kadroda olacak mı?
Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak? KVK kadrosunda kimler olacak,...
SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman yatar?
SED yardım ödemeleri yattı mı? Kasım 2022 SED ödemeleri ne zaman...
Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı acele edin
Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı...
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
Çin'de yoğun Covid karantinaları vatandaşları 'isyan ettirdi'
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İklim aktivistleri müzedeki ünlü tabloyu siyaha boyadı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Asena'nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Rusya Polonya'da bir köyü vurdu iddiası
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Mane dünya kupasında ilk maçları kaçıracak
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru şartları
Koop Bakkal başvurusu nasıl yapılır? Koop bakkal projesi başvuru...
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Güzel Günler dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Dilek Ertek kimdir, nereli? Dilek Ertek hakkında merak ettikleriniz
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2. sezon yayın tarihi
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Kuş Uçuşu 2....
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?
Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?