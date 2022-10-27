Mahkum bugün neden yok, final mi yaptı? Mahkum dizisi yayından mı kaldırıldı?

FOX TV’nin sevilen dizisi Mahkum bu akşam ekranlarda yer almadı. Final kararı alındığı bilinen Mahkum dizisinin hayranları, final bölümünü bugün bekliyordu. Ancak dizinin bu akşam yayınlanmaması nedeniyle Mahkum yayından kaldırıldı mı, bugün neden yok gibi sorular akıllara yerleşti. Mahkum dizisi son olarak 30. Bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin bugün neden yayınlanmadığı ortaya çıktı.
Mahkum bu akşam neden yok, yayından kaldırıldı mı?Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı Mahkum dizisi bu akşam yeni bölümün neden yayınlanmadığını araştırıyor. İzleyiciler, Fox TV yayın akışında saat 20.00’de Darmaduman dizisinin olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Final kararı alınan Mahkum dizisinin final bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Dizi hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Mahkum dizisinin 30. Bölümü 21 Ekim Perşembe günü yayınlanmıştı. Dizinin final bölümü ise yayın gününden farklı olarak 29 Ekim 2022 Cumartesi günü ekranlara gelecek. FOX TV’de artık Perşembe akşamları Darmaduman dizisi yayınlanacak.