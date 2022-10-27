Mahkum bugün neden yok, final mi yaptı? Mahkum dizisi yayından mı kaldırıldı?







Mahkum bu akşam neden yok, yayından kaldırıldı mı?







Mahkum dizisi neden final yapıyor?

FOX TV’nin sevilen dizisi Mahkum bu akşam ekranlarda yer almadı. Final kararı alındığı bilinen Mahkum dizisinin hayranları, final bölümünü bugün bekliyordu. Ancak dizinin bu akşam yayınlanmaması nedeniyle Mahkum yayından kaldırıldı mı, bugün neden yok gibi sorular akıllara yerleşti. Mahkum dizisi son olarak 30. Bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin bugün neden yayınlanmadığı ortaya çıktı.Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı Mahkum dizisi bu akşam yeni bölümün neden yayınlanmadığını araştırıyor. İzleyiciler, Fox TV yayın akışında saat 20.00’de Darmaduman dizisinin olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.Final kararı alınan Mahkum dizisinin final bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Dizi hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Mahkum dizisinin 30. Bölümü 21 Ekim Perşembe günü yayınlanmıştı. Dizinin final bölümü ise yayın gününden farklı olarak 29 Ekim 2022 Cumartesi günü ekranlara gelecek. FOX TV’de artık Perşembe akşamları Darmaduman dizisi yayınlanacak.İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Mahkum dizisi izleyici tarafından çok sevilmişti. Her bölümü heyecanla izlenirken dizinin sezon finaline girmesi izleyici ile dizi arasındaki bağı koparan ilk kıvılcım oldu. Dizinin yeni sezonuna yeni katılan isimler, yeni konusu ise izleyici tarafından pek sevilmedi. İlk sezonda yaratılan heyecan ve başarılı performanslar senaryonun değişmesiyle farklı bir yola evrildi. İzleyici kitlesinin büyük çoğunluğunu kaybeden Mahkum dizisi, reyting yarışına daha fazla dayanamadı. Dizi, önceki sezonun aksine reytinglerde en alt sıralarda yer alınca hakkında final kararı verildi. Mahkum dizisi 29 Ekim Perşembe günü yayınlanacak 31.bölümüyle ekranlara veda edecek.