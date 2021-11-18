Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Innocent Defendant dizisinden uyarlanarak hazırlanan mahkum dizisi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün yer aldığı senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler Mahkum dizisi ne zaman başlayacak, Mahkum dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.







Mahkum dizisi ne zaman başlıyor?

Mahkum dizisi yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olarak görülüyor. Çekimleri devam eden dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.







Mahkum dizisi oyuncuları

Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova yer alıyor. Dizide bu isimlere son dönemin popüler oyuncularından Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan gibi isimler eşlik ediyor.

Mahkum dizisi konusu ne?