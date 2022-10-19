MAGAZİN
19 Ekim 2022 - 23:29

Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozla takipçilerini büyüledi!

FOX TV ekranlarından yayınlanan Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Köseoğlu'nun paylaşımı "Hayal kadar güzelsin" yorumları aldı.

MAGAZİN
19 Ekim 2022 - 23:29
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Mahkum dizisinin Sasha'sı Hayal Köseoğlu, iç çamaşırı giymeden verdiği pozla takipçilerini büyüledi!


Geçtiğimiz dönemlerde Mucize Doktor isimli dizide oynayan, şimdilerde ise FOX TV'nin sevilen dizilerinden Mahkum'da Sasha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozunu paylaştı ve takipçilerini büyüledi.

Hayal Köseoğlu



Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğunun ötesinde özel hayatında adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan güzel oyuncu her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 20 Aralık 1992 İstanbul doğumlu olan Köseoğlu, Mahkum dizisinde gösterdiği performansıyla ününe ün kattığı görülüyor.

Hayal Köseoğlu

İÇİNE HİÇ BİRŞEY GİYMEDİ

Ünlü isim bu kez iç çamaşırı giymeden verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Hiçbir şey giymeyip sadece ceketiyle poz veren Köseoğlu, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Bazı takipçiler, şarkıcının fotoğrafına "Bu saf güzellik mi?", "Hayal kadar güzelsin" yorumlarını yazdılar.

Hayal Köseoğlu

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Fakültesi'nde eğitim alan Hayal Köseoğlu, henüz 6 yaşındayken Ruhsar isimli dizide rol almış, daha sonrasında ise Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde performansını sergilemişti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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